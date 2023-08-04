درّاج فريق الإمارات ألميدا يحصل على المركز الثالث في طواف بولندا

حصل درّاج فريق الإمارات، البرتغالي جاو ألميدا، على المركز الثالث في المرحلة الخامسة في طواف بولندا (199.1 كم).

وذكر بيان صحافي: «وصلت مجموعة صغيرة من نحو 30 دراجاً إلى الطريق الصاعد قبل خط النهاية الذي كان معرقلاً بسبب حادث تصادم، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الدراجين، وفاز فان دن بيرغ (إي إف التعليمي) بالسباق».

كما يحتل ألميدا الآن المركز الثاني في التصنيف العام، ويفصله 12 ثانية عن ماتيج موهوريك (فريق البحرين فيكتوريوس) قبل سباق الزمن الفردي الذي ينطلق اليوم». يُذكر أن فريق الإمارات يحتل الصدارة في تصنيف الفرق قبل خوض المرحلة 6 في كاتوفيتشي (16.6كم).

وقال ألميدا في تصريحات صحافية: «قمنا بأداء حسن في سباق الزمن اليوم، سأحاول أن أبذل قصارى جهدي وأستمد أفضل قوتي، سيكون سباقاً قوياً للغاية لأنه قصير ويتضمن الكثير من المنعطفات، لذا سيكون سباقاً صعباً».

نتائج المرحلة الـ 5

1. ماريجن فان دن بيرغ (فريق إي إف التعليمي) 4 ساعات و51 دقيقة و27 ثانية.

2. ماتيج موهوريك (فريق البحرين فيكتوريوس) التوقيت نفسه.

3. جاو ألميدا (فريق الإمارات) التوقيت نفسه.