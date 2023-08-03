غوران يختبر 22 لاعباً في ختام وديات النصر بمعسكر هولندا

خسر النصر آخر تجاربه الودية الأربع بمعسكره الخارجي في هولندا، استعداداً للموسم الكروي الجديد، بالهزيمة أمام فريق «توب أو إس إس» الهولندي بهدف دون رد، أول من أمس، ودفع مدرب النصر الصربي غوران توفيغدزيتش بـ22 لاعباً على مدار شوطي المباراة، بما فيها إتاحة الفرصة للمحترف الإيطالي الجديد مانولو غابياديني القادم من نادي سامبدوريا.

ويختتم النصر اليوم معسكره الخارجي في هولندا الذي امتد منذ 15 يوليو الماضي، وخاض خلاله الفريق أربع وديات مع أندية متدرجة المستوى، استهلها في 18 من الشهر ذاته بالخسارة أمام «إيندهوفن» بنتيجة (1-3)، واتبعت بعد أربعة أيام، باقتناص النصر لانتصاره الوحيد في المعسكر الذي جاء بهدف نظيف على حساب فريق «إف سي دور ريخت» الهولندي، ومن ثم الخسارة مجدداً بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد في التجربتين الأخيرتين، أمام الرياض السعودي في 26 يوليو، وآخرها أمام «توب أو إس إس».

واستهل غوران التجربة الأخيرة بتشكيلة ضمت، عبدالله التميمي في حراسة المرمى، وعبدالعزيز صنقور، والبرازيلي جلوبير ليما، والإيطالي مانويل غابيلديني، وحمدان الكمالي، في خط الدفاع، ومحمد برغش، ومحمد جمال، والبوسني سمير ميميشيفيتش، والمغربي عادل تعرابت في خط الوسط، وثنائي خط الهجوم الكولومبي كيفين أغوديلو والبرتغالي يوري ميديروس، وقبل نهاية الشوط الأول قام المدرب بإشراك خالد جلال بدلاً عن محمد جمال، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دفع المدرب الصربي، بكل من الحارس محمد جمعة بدلاً من التميمي، وراشد عمر، وبلال الجسمي، والبرازيلي جوستافو أليكس، بدلاً عن عبدالعزيز صنقور، والبرازيلي جلوبير ليما، والمغربي عادل تعرابت، على التوالي.

وعلى مدار مجريات الشوط الثاني، أتاح غوران الفرصة لكل من يوسف العامري، وتوري، وعبدالعزيز داوود، وسعود عبدالرزاق، وأحمد جاسم، وراشد عيسى، وعبدالله أنور، بدلاً من راشد عمر، وحمدان الكمالي، والكولومبي كيفين أغوديلو والبرتغالي يوري ميديروس، والإيطالي مانويل غابيلديني، ومحمد برغش، والبوسني سمير ميميشيفيتش

يذكر أن النصر سيخوض تجربتين وديتين إضافيتين لدى عودته لدبي، لوضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة البداية في دوري «أدنوك» للمحترفين، التي يلتقي فيها مع الجزيرة في الجولة الافتتاحية يوم 19 الجاري.