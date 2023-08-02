مدرب الرجاء المغربي: هذا ما نسعى له في مواجهة الوحدة الإماراتي

أوضح الألماني جوزيف زينباور المدير الفني لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي، أن فريقه سيدخل مواجهته امام الوحدة الإماراتي بهدف تحقيق الفوز، في المباراة التي تجمعهما غداً الخميس، بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وقال زينباور في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»: «صحيح فريقنا حقق التأهل بعد انتصاره في مباراتين، لكن هذا لا يعني أننا سندخل مواجهة الوحدة الإماراتي بدون رغبة في تحقيق الفوز الثالث في دور المجموعات».

وأضاف المتحدث نفسه: «الفوز على الوحدة سيمنحنا صدارة المجموعة وبذلك خوض مباراة الربع النهائي بهذه المدينة، لذلك سنبحث عن الفوز أمام خصم قد يكون الأصعب في المجموعة، بالنظر للاعبين الذين يتوفر عليهم».



وتابع زينباور حديثه قائلاً: «نحن نبحث عن مواصلة التطور وتحقيق النتائج الإيجابية في جميع المباريات، لذلك نبحث عن الفوز على الوحدة، للحفاظ على المعنويات مرتفعة وتصدر المجموعة، ولا نفكر في الخصم القادم».

واختتم: «جميع الأندية قوية حتى الكويت الكويتي خصمنا في المباراة الماضية، لكن الوحدة نعلم أن لديه لاعبين خبرة ومدرب جيد كذلك، الفوز هو شعارنا في هذه المباراة وجميع المباريات».