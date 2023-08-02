«الضاري» يدافع عن لقب «شادويل» في «ساسكس ستيكس» اليوم

يحمل الجواد «الضاري» راية الدفاع عن لقب «شادويل» للعام الماضي في سباق «ساسكس ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي، حين يخوض الجواد البالغ من العمر خمس سنوات اليوم، تحدي الشوط الرابع والرئيس في ثاني أيام مهرجان «غلورياس غودوود» الممتد حتى السبت المقبل، ويقام على مضمار «غودوود» البريطاني العريق.

ويجتذب اليوم الثاني 84 من صفوة الخيول على ساحة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية، بما فيهم ثمانية من خيرة الجياد الإماراتية، تتنافس على سبعة أشواط، يبرز منها شوط «ساسكس ستيكس» المقام ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطانية، مقابل شوطين لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، وشوطٍ وحيد ضمن الفئة المشروطة، وثلاثة أشواط لفئة «التكافؤ».

ويستهل ثاني أيام المهرجان، في الرابعة و50 دقيقة عصراً بتوقيت الإمارات، مع انطلاق شوط «كورال هانديكاب» لمسافة 2400 متر، ويمثل الإمارات فيها الجواد «تاغاباوا» المملوك لـ«غودولفين»، وبإشراف شارلي آبلبي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع، الذي يعول فيه كل من الفارس جيم كراولي، والمدرب وليام هاغاس، على خدمات «الضاري» في تكرار الإنجاز الذي حققاه في نسخة العام الماضي بشعار «شادويل» بالفوز مع الجواد الأسطوري «بعيد».

وتصطدم طموحات «الضاري» بوجود كوكبة من الجياد صاحبة الإنجازات في السباقات ذات التصنيف الرفيع، يتقدمها الجواد «بادينغتون» بإشراف المدرب الإيرلندي أدين أوبراين، الطامح لانتصاره الرابع على التوالي في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد تتويجه هذا الموسم بألقاب «2000 غينيس الإيرلندي» مايو الماضي على مضمار «ذا كرا»، متبوعاً في يونيو من هذا العام بلقب سباق«سانت جميس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال أسكوت»، وأخرها الشهر الماضي بلقب «كورال إكليبس».

3 ممثلين للإمارات في «أوك تري ستيكس»

يدفع ملاك الخيول الإماراتية بثلاثة من ممثليهم للظفر بلقب الشوط الثاني «أوك تري ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1400 متر، ممثلين بثنائي «غودولفين» مع «وايت مونلايت» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«دريم أوف لاف» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بجانب المهرة «جلينلاور» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان.

وعلّق المدرب سعيد بن سرور على حظوظ «وايت مونلايت» بقوله في تصريحات صحافية: «ظهرت (وايت مونلايت) بشكل مميز هذا الموسم، وتستحق الفرصة للعودة على هذا المستوى، بعد فوزها مطلع يوليو الماضي بسباق لفئة (ليستد) على مضمار (شيلمسفورد)، وآمل أن تقدم مجدداً أداءً جيداً».