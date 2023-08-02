موسيماني.. سعيد بتأهل الوحدة وغير راضٍ عن استقبال الأهداف

أعرب مدرب فريق الوحدة، الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بعد الفوز على شباب بلوزداد 2-1، أول من أمس، والوصول إلى النقطة السادسة، إلى جانب الأداء الذي قدمه الفريق خلال أول مباراتين، لكنه عبر عن عدم رضاه لاستقبال شباكه أهدافاً في الدقائق الـ10 الأخيرة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحافي عقب فوزه على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لهدف، وضمان التأهل المبكر للدور الثاني: «فخور بفريقي الذي حقق فوزين من مباراتين، لقد قدمنا أداء مميزاً استحققنا عليه النقاط الست، لكنني لست راضياً عن استقبالنا هدفاً في الدقائق الـ10 الأخيرة، وهذا يعكس تراجعنا بدنياً، لكن مع مضي المباريات سيرتفع النسق ونصل إلى المستوى المطلوب».

وعن التغييرات التي أجراها على التشكيلة، أوضح المدير الفني: «دخلنا المباراة بتشكيلة مختلفة عن تلك التي واجهنا بها الكويت في الجولة الأولى، وأعلم أنني كنت سأواجه انتقادات كبيرة في حال خسارتنا، إلا أن الجميع قدموا أداء مميزاً، وأعود للتذكير بأن هدفي هو تجهيز الفريق لبطولة الدوري الذي ينطلق بعد أسبوعين».

ووفقاً لنظام البطولة فإنه في حال نجح العنابي في المحافظة على صدارة المجموعة الرابعة، فإن ذلك سيضع في مواجهة مباشرة مع ثاني المجموعة الثالثة التي تضم الزمالك المصري، والنصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي، وهي من أصعب المجموعات والأكثر تعقيداً.

ورداً على المواجهة المنتظرة أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قال موسيماني: «أمام الرجاء سأعتمد على تشكيلة مختلفة، وقد أجري تغييرين أو ثلاثة، وتركيزي منصب على تطوير فريقي على الجانبين البدني والتكتيكي، بهدف الإعداد الجيد ومنح جميع اللاعبين فرصة المشاركة».