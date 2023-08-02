نياكاتي يسجل نصف أهداف بني ياس في المباريات الودية بمعسكر المجر

حصل لاعبو فريق بني ياس على راحة قصيرة عقب عودتهم من المعسكر الخارجي الذي أقامه الفريق على مدار 19 يوماً في المجر، وخرج منه بالعديد من المكاسب الفنية، في حين سجل الفريق 10 أهداف خلال المباريات التجريبية الخمس التي خاضها الفريق، وسجل نصفها الوافد الجديد الفرنسي يوسف نياكاتي الذي فاز بنجومية المعسكر.

وقدم الوافد الجديد نياكاتي أوراق اعتماده في خط هجوم الفريق بصورة مبكرة، وهو ما سيحل العقم الهجومي الذي لازم «السماوي» منذ رحيل البرازيلي جواو بيدرو، إذ نجح اللاعب الفرنسي في وضع بصمته في ودية جالانتا السلوفاكي بتسجيل الهدف الأول، بينما تكفل بتسجيل أهداف فريقه الأربعة (سوبر هاتريك) في ودية الغرافة القطري التي انتهت 4-1.

وكانت إدارة بني ياس تعاقدت مع اللاعب الفرنسي في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي كأولى الصفقات على مستوى اللاعبين الأجانب، ووقع الاختيار عليه من أجل حل العقم الهجومي للفريق، خصوصاً أنه سجل خلال مسيرته 90 هدفاً من بينها 36 في الدوري السعودي.

وشهدت المباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق مشاركة جميع اللاعبين الذين حضروا المعسكر.

وكان فريق بني ياس قد دشن تجاربه الودية بالخسارة 1-0 على يد زلاتي السلوفاكي، وفاز في التجربة الثانية أمام فيلس فيسوبريم المجري 2-1، بينما تعادل سلبياً في التجربة الثالثة أمام فريق ايتو غيوري المجري، وفاز في الرابعة على جالانتا السلوفاكي 4-0، فيما اختتم الوديات بالفوز على الغرافة 4-1.