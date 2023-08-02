الشارقة يختتم معسكر النمسا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة معسكره الخارجي الذي أقيم في النمسا اعتباراً من العاشر من الشهر الماضي في إطار تحضيرات الملك الشرقاوي للموسم الكروي الجديد الذي يستهله بلقاء نظيره فريق اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين 2023-2024. وعاد الفريق إلى الدولة أمس مختتماً المعسكر بمباراة ودية أول من أمس أمام فريق الأهلي القطري، وفاز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من: البونسي ميراليم بيانيتش، وسعيد الكعبي، وخالد باوزير.

وينتظر أن يواصل الشارقة إعداده للموسم الجديد على ملعبه في الشارقة تحت قيادة مدرب الفريق الروماني كوزمين.