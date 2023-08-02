دراج فريق الإمارات يتوج بطواف بولندا

فاز دراج فريق الإمارات، البولندي رافال ماجكا، بالمرحلة الثالثة على مسار صاعد سريع في طواف بولندا، أمس.

وتضمن السباق طرقاً صاعدة بنحو 3000 متر.

كما أنهى دراج فريق الإمارات جاو ألميدا السباق بشكل جيد، حيث حصل على المركز التاسع في الفريق، ويحتل الآن المركز الثالث في التصنيف العام، بعد مناتيج موهوريك الذي يحتل الصدارة.

يذكر أن فريق الإمارات يحتل الصدارة في تصنيف الفرق، قبل خوض المرحلة الرابعة من سترزيلين إلى أوبول (199.1 كم).

وقال ماجكا في تصريحات صحافية: «أنا سعيد للغاية بفوزي، لقد جمعت قوتي وانطلقت لإحداث الفارق وتحقيق الفوز، نحن هنا لنضع ألميدا في التصنيف العام، ولكن كان لدي أيضاً هدف الفوز بالمرحلة إذا سنحت الفرصة. وقد سارت الأمور بشكل مثالي، وأنا سعيد لجميع فريقي».