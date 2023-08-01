جياد الإمارات تواجه النخبة في افتتاح مهرجان «غلورياس غودوود» البريطاني

تتجه أنظار عشاق الخيل اليوم، إلى مضمار «غودوود» البريطاني العريق، في افتتاح مهرجان «غلورياس غودوود» الممتد حتى السبت المقبل، في محفل يضم 37 من أقوى الأشواط، تنافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان ثمانية أشواط، خصص اثنان منها لخيول «جروب2»، مقابل شوط وحيد لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويقام ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، بالإضافة إلى أربعة أشواط لفئة «هانديكاب» وشوط وحيد للخيول المبتدئة.

ويحظى المهرجان في نسخته لعام 2023 بمشاركة قوية لخيول الإمارات، موزعة على أيامه الخمسة، بدايةً من اليوم الأول الذي يسجل وجود 10 جياد لملاك إماراتيين.

وتستهل المشاركات الإماراتية، في الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة من عمر السنتين، حين يحمل المهر «داني ليك» المملوك لـ«غودولفين»، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، الراية منفرداً للمنافسة على لقب الشوط المقام على مسافة 1200 متر.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس «وورلد بول لينوكس ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، حين يعود الجواد «السهيل» المملوك لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى مسافته المفضلة 1400 متر، بعدما حقق الجواد المنتسب للفحل «دباوي» خمسة انتصارات على ذات المسافة، متضمنة تسجيله لانتصارين حاسمين على مضمار «ميدان» بدبي هذا العام عبر سباقي «قلعة الفهيدي» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، الذي أقيم يناير الماضي، وتبعه في شهر مارس بالفوز في سباق «رأس الخور».

كما تعول الآمال الإماراتية للظفر باللقب على «مربان »، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب تشارلي فيلوز، الذي سبق له الفوز في مهرجان «غلورياس غودوود » للعام الماضي بلقب سباق «فينتاج ستيكس » الذي خصص لخيول الفئة الثانية «جروب2 » على مسافة 1400 متر ذاتها.

وعلق مدرب «غودولفين » شارلي آبلبي، على التحضيرات الأخيرة للجواد السهيل: «بقوله في تصريحات صحافية: «عاد (السهيل) من مشاركته الأخيرة على مضمار (أسكوت) بحالة جيدة، وأتطلع لعودته على مسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر) التي ربما تكون المسافة المثلى له، وسبق له أن حقق عليها العديد من الانتصارات، وأتوقع أن يناسبه مضمار (غودوود)، وعلينا أن نراقب حالة الطقس، حيث ستكون مشاركته موضع شك في حال كانت هناك أمطار غزيرة».