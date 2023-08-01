الوحدة يتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان

حسم فريق الوحدة تأهله المبكر للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، بفوزه مساء أمس على منافسه شباب بلوزداد الجزائري 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها، في لقاء قدم فيه «العنابي» كرة قدم جميلة، وكسب المواجهة أداء ونتيجة.

ووضع الوحدة النقطة السادسة في رصيده ليضمن تأهله المبكر وحتى قبل خوض الجولة الأخيرة، إذ سيخوض الفريق لقاء الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل، أمام الرجاء المغربي من دون ضغوط، بعد أن حسم إحدى البطاقتين.

وكان ممثل الكرة الإماراتية قد فاز على الكويت الكويتي 2-1 في الجولة الأولى.

ووفقاً لنظام القرعة، فإنه في حال نجح العنابي في المحافظة على صدارة المجموعة الرابعة، فإن ذلك سيضع في مواجهة مباشرة مع ثاني المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من الزمالك المصري والنصر والشباب السعوديين والاتحاد المنستيري التونسي، وهي إحدى أصعب المجموعات والأكثر تعقيداً.

وقص الوحدة شريط أهداف المباراة في الدقيقة 44، بعد هجمة منظمة فشل دفاع الفريق التونسي في تشتيتها، لكنها وجدت لاعب الفريق الأرجنتيني، فاكوندو كروسبزكي الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء استقرت على يمين الحارس وهو الهدف الذي أراح أعصاب لاعبي الفريق كثيراً.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى «العنابي» بيتسو موسيماني تبديلين هجوميين بدخول البرازيلي غواو بيدرو ولاعب الوسط الأرجنتيني كرستيان جوانكا، ولم يتأخر الأخير كثيراً في وضع بصمته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61، مستفيداً من خطأ دفاعي.

وواصل المدرب إجراء التبديلات الهجومية بدخول سهيل المنصوري وأحمد نور الله ومانع عايض، وقد شهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً من لاعبي الفريق الجزائري نتج عنه تسجيلهم هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 بوساطة اللاعب أيمن بوقرة من ركلة حرة.