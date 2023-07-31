منتخب المغرب بطلاً لـ «عربية الغولف».. والإمارات رابعاً

توّج المنتخب المغربي بكأس البطولة العربية 42 لرجال الغولف التي احتضنها ملعب كازا جرين للغولف بمدينة الدار البيضاء المغربية، وشهدت مشاركة 12 دولة عربية مثلها أكثر من 50 لاعباً.

وجاء تتويج المنتخب المغربي بجدارة بمجموع 630 ضربة، واحتل المنتخب المصري المركز الثاني بـ647 ضربة، والمنتخب التونسي ثالثاً بـ675 ضربة، والمنتخب الإماراتي رابعاً بـ687 ضربة، والقطري خامساً بـ693 ضربة، والبحريني سادساً ثم ليبيا والكويت ولبنان وفلسطين والسعودية وأخيراً سلطنة عمان في المركز الـ12.

وأحرز اللاعب المصري عيسى أبوالعلا المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة في منافسات الفردي بمجموع 211 ضربة.

وشارك منتخب الإمارات بعناصر شابة واعدة وهم محمد سكيك 251 ضربة وزميله راشد العمادي 251 ضربة، وخالد يوسف 221 ضربة وأحمد سكيك 222 ضربة.