تغطية مباشرة.. مباراة الإمارات والبحرين في "خليجي 27"

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم الكويتي عبدالله جمالي.

- محاولات إماراتية هجومية يقابله تنظيم دفاعي بحريني منظم.

- أول ضربة ركنية لمنتخب الإمارات نفذها ميلوني مباشرة بين يدي الحارس البحريني.

- نيكولاس خيمينيز يطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن حارس البحرين إبراهيم لطف الله تصدى لها بثبات (27).

- يوري سيزار يعكس عرضية متقنة إلى عثمان كامار غمزها برأسه في شباك البحرين (29).

- رأسية قوية من نيكولاس خيمينيز ترتطم بالعارضة (54).

- بالا يشارك للمرة الأولى في صفوف المنتخب الإماراتي في الدقيقة 62.

- بالا يضيف الهدف الثاني بعد استقبال رائع للكرة داخل منطقة الجزاء ولمسة ساحرة داخل الشباك (66).

- لوان بيريرا يتلقى كرة بالكعب من المبدع بالا سددها قوية وسط المرمى لكن الحارس البحريني كان لها بالمرصاد.

تشكيلة الإمارات

تشكيلة البحرين