تغطية مباشرة.. مباراة الإمارات والبحرين في "خليجي 27"
- انطلاق المباراة بصافرة الحكم الكويتي عبدالله جمالي.
- محاولات إماراتية هجومية يقابله تنظيم دفاعي بحريني منظم.
- أول ضربة ركنية لمنتخب الإمارات نفذها ميلوني مباشرة بين يدي الحارس البحريني.
- نيكولاس خيمينيز يطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن حارس البحرين إبراهيم لطف الله تصدى لها بثبات (27).
- يوري سيزار يعكس عرضية متقنة إلى عثمان كامار غمزها برأسه في شباك البحرين (29).
⚽️ بالا... استلام رائع وهدف أروع يضاعف به النتيجة لمنتخبنا..#الإمارات_البحرين | #أبوظبي_الرياضية 1️⃣ | #خليجي27 pic.twitter.com/kB1EfS7Njl— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 27, 2026
- رأسية قوية من نيكولاس خيمينيز ترتطم بالعارضة (54).
- بالا يشارك للمرة الأولى في صفوف المنتخب الإماراتي في الدقيقة 62.
- بالا يضيف الهدف الثاني بعد استقبال رائع للكرة داخل منطقة الجزاء ولمسة ساحرة داخل الشباك (66).
⚽️ بالا... استلام رائع وهدف أروع يضاعف به النتيجة لمنتخبنا..#الإمارات_البحرين | #أبوظبي_الرياضية 1️⃣ | #خليجي27 pic.twitter.com/kB1EfS7Njl— ADSportsTV (@ADSportsTV) September 27, 2026
- لوان بيريرا يتلقى كرة بالكعب من المبدع بالا سددها قوية وسط المرمى لكن الحارس البحريني كان لها بالمرصاد.
تشكيلة الإمارات
تشكيلة البحرين
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