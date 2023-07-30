الوصل يتعادل مع الريان القطري في أقوى تجاربه بمعسكر النمسا

تعادل الوصل في أقوى تجاربه الودية بمعسكره في النمسا أمام الريان القطري بثلاثة أهداف لكل فريق، عقب مباراة مثيرة شهدت تقدم «الإمبراطور» بهدف، ثم ردّ الريان بإحرازه ثلاثة أهداف قبل أن يعود الوصل ويحرز هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبث «الإمبراطور» اللقاء على منصة «يوتيوب» على الهواء مباشرة، وذلك لوضع الجمهور الوصلاوي أمام آخر مستجدات الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتقدم الوصل بالهدف الأول عن طريق العائد إلى صفوف الفريق من العين، كايو كانيدو عقب تلقيه تمريرة جميلة من العائد من الإصابة النجم الدولي علي سالمين.

أمّا الشوط الثاني شهد تفوق الريان القطري في أول 20 دقيقة وأحرز ثلاثة أهداف في 12 دقيقة، في الدقائق 52 و53 و62، بينما واصل الوافد الجديد السويسري هاريس سفيروفيتش تألقه في المباراة الثانية توالياً وأحرز الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 66، قبل أن يحرز نجم الفريق فابيو ليما الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتُعد هذه المباراة الرابعة التي يخوضها الوصل خلال فترة الإعداد، بعدما لعب مباراة ودية واحدة خلال معسكره في سلوفينيا مع فريق ماتشفا شاباتس الصربي، وانتهت بفوز الوصل بهدف دون رد أحرزه نجم الفريق فابيو ليما.

بينما لعب في معسكره بالنمسا ثلاث مباريات تعادل مع الشمال القطري بهدفين لكل فريق، وأحرز هدفي الوصل حسن إبراهيم وأداما ديالو، كما تعادل مع أبولون ليماسول القبرصي بهدف لكل فريق، وأخيراً تعادل مع الريان القطري بثلاثة أهداف لكل منهما.

• تقدم الوصل بهدف ثم ردّ الريان بـ 3 أهداف قبل أن يعود الوصل ويحرز هدفين.