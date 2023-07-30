«تكتيك موسيماني» يقود الوحدة لتجاوز صعوبات البداية في البطولة العربية

تبددت حالة الخوف من عدم وصول لاعبي فريق الوحدة إلى الجاهزية البدنية المطلوبة قبل انطلاقة مشوارهم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، إذ نجح «العنابي» في تجاوز تلك الصعوبات خلال المواجهة التي جمعته بمنافسه الكويت الكويتي مساء أول من أمس، وهو اللقاء الذي انتهى بفوزه بهدفين لهدف، بفضل النجاح على المستوى التكتيكي.

وكان الوحدة عاش وضعاً استثنائياً، إذ لم يحصل لاعبوه على راحة كافية، لكونه اختتم الموسم الماضي متأخراً، وتحديداً يوم 24 مايو، بعد نهاية الموسم المحلي، بينما كان أول الأندية الإماراتية التي بدأت التحضيرات للموسم الجديد يوم 27 يونيو، وأقام معسكراً قصيراً في صربيا قبل انطلاقة مشواره في البطولة العربية، لكن مع حلول موعد المشاركة العربية لم يكن في أفضل جاهزية بدنية.

وساعد تكتيك المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المبني على الاحتفاظ بالكرة، في مساعدة اللاعبين على الحفاظ على المخزون البدني لفترة أطول، كما أن المدرب لم يتوان في إجراء التبديلات لتفادي إرهاق اللاعبين، إذ استبدل خمسة لاعبين خلال اللقاء، أربعة منها كانت بعد تقدم الفريق بالنتيجة بهدفين نظيفين.

واعترف المدرب موسيماني في تصريحات صحافية عقب المباراة بأن لاعبي فريقه لم يكونوا جاهزين بدنياً، وقال: «كما قلت لكم سابقاً، لسنا جاهزين بدنياً، ولكننا نحاول، حققنا ثلاث نقاط، ولا نستطيع المطالبة بالمزيد، هذه أول مباراة في غضون ثلاثة أسابيع، ونحن في طور التطور».

وأكد المدرب أن فريقه كان الطرف الأفضل من الجانب التكتيكي، وقال: «الوحدة ربما كان أفضل تكتيكياً مقارنة بمنافسنا، ولن نبالغ بالفرحة بانتصار وحيد، حققنا النقاط الثلاث، ونحن قادرون على تحقيق ثلاث نقاط أخرى».

وجدد الجنوب إفريقي حديثه حول الهدف الرئيس من المشاركة في البطولة العربية، وقال: «نحن نستخدم هذه البطولة للتجهيز لدوري أدنوك للمحترفين الذي نفكر فيها بشكل أكبر، ولكن هذه المباريات صعبة أيضاً».

في المقابل، أعرب مدرب فريق الكويت الكويتي، الصربي بوريس بونياك، على خسارتهم لمواجهة الافتتاح على يد الوحدة، مؤكداً أن منافسه أظهر خبرة وإمكانات كبيرة للغاية، وأن فريقه في المقابل قدم مستوى جيداً في الشوط الأول.

وقال بونياك: «أضعنا ثلاث فرص محققة للتسجيل، كان بالإمكان تسجيل أي منها، وتغيير مجريات المباراة، وفي الشوط الثاني هبط إيقاع المباراة لدى الجانبين، وقد استقبلنا فيه هدفين من أخطاء شديدة الوضوح».

وسيلتقي الوحدة في الجولة الثانية منافسه شباب بلوزداد الجزائري، غداً، على أن يواجه الرجاء المغربي يوم الخميس.