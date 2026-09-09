مدرب الوحدة: كورنادو ولابا يزيدان من صعوبة مواجهة الشارقة

أكد مدرب الوحدة بريكليس شاموسكا، أن مواجهة الشارقة المقررة الجمعة على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، تمثل اختباراً قوياً لفريقه، مشدداً على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة سلسلة النتائج الجيدة، خصوصاً أن المباراة تقام على أرض الوحدة وأمام جماهيره.

وقال شاموسكا في مؤتمر صحافي إن الشارقة يملك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الجودة والخبرة، مشيراً إلى أن وجود لاعبين مثل كورنادو ولابا يزيد من صعوبة المواجهة، لما يمتلكه الثنائي من خبرة طويلة في الدوري وإمكانيات فنية كبيرة، مؤكداً أن فريقه يدرك جيداً قوة المنافس وسيخوض المباراة بأعلى درجات التركيز.

وأضاف مدرب الوحدة أن تحضيرات فريقه للمواجهة كانت إيجابية، مؤكداً ثقته في إمكانيات لاعبيه وقدرتهم على إظهار مستواهم وصناعة الفارق في أي وقت من المباراة، ومشدداً على تطلع «العنابي» إلى تحقيق الفوز على أرضه، بدعم ومساندة جماهيره.