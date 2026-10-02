خليجي 27.. دونيس يكشف مصير مشاركة هوساوي مع السعودية أمام قطر

أكد مدرب المنتخب السعودي، اليوناني جورجيوس دونيس أن مواجهة قطر، السبت، في نصف نهائي «خليجي 27»، تتطلب تقديم أداء قوي أمام منافس يتمتع بالخبرة، مشدداً على أن هدف فريقه حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال دونيس، خلال المؤتمر الصحافي: «إن المنتخب القطري يضم لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، إلى جانب مدرب يتمتع بخبرة واسعة، لكن المنتخب السعودي يتطلع إلى مواصلة مشواره بالروح والشغف اللذين أظهرهما خلال دور المجموعات».

وعن تحقيق ثلاثة انتصارات والحفاظ على نظافة الشباك في دور المجموعات، أكد المدرب اليوناني أهمية هذه الأرقام، مشدداً على أن التركيز والعمل الجماعي يمثلان أساس مواصلة المشوار. وأشاد بالتزام لاعبيه داخل الملعب وخارجه، وتعاونهم كفريق واحد، وهو ما يسعى إلى الحفاظ عليه في نصف النهائي.

وأوضح دونيس أن ضغط المباريات فرض عليه تدوير اللاعبين خلال دور المجموعات، مع متابعة حالتهم البدنية لتحديد الأكثر جاهزية، وقال: «لدينا مجموعة رائعة، وجميع اللاعبين مستعدون للمساهمة ومساعدة الفريق، لكننا خضنا ثلاث مباريات خلال ستة أيام، واللعب كل يومين أو ثلاثة ليس سهلاً، ولذلك علينا مراقبة حالة اللاعبين وتحديد الأكثر جاهزية للمباراة التالية».

وكشف مدرب السعودية عن تأكد غياب زكريا هوساوي عن مواجهة قطر، فيما لم يُحسم موقف حسان تمبكتي، الذي لم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية.

وقال: «لم نكن محظوظين، وسنفتقد بعض اللاعبين.. زكريا هوساوي لن يكون معنا في المباراة المقبلة، وحتى الآن لم يتدرب حسان تمبكتي مع الفريق، وسنتخذ القرار المناسب بشأن مشاركته».

ووجه دونيس رسالة إلى الجماهير السعودية، مشيداً بدعمها خلال المباريات الثلاث الماضية وما صنعته من أجواء مميزة، مؤكداً تطلعه إلى رؤية المدرجات ممتلئة أمام قطر، لما يمنحه الحضور الجماهيري من قوة إضافية للمنتخب.

وكان المنتخب السعودي قد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما تغلب على الكويت بهدف دون رد، وعُمان بثلاثة أهداف دون رد، والعراق بهدفين دون رد، ليبلغ نصف النهائي بثلاثة انتصارات وشباك نظيفة.