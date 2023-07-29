«حُكم» يطلب لقب «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»

يواجه الجواد «حُكم» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب أوين بوروس، تحدي نخبة من الجياد الفائزة في سباقات الفئة الأولى (جروب1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين ينشد ممثل الإمارات لقب سباق «كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» الذي يجري لمسافة 2400 متر عشبي، ويقام اليوم في نسخته الـ73 على مضمار «أسكوت» البريطاني العريق.

وتسند طموحات «حُكم» الفائر بأعلى مستوى في كأس التتويج للعام الماضي، والأخ الشقيق للأسطورة «بعيد» بطل الموسم الأوروبي الماضي إلى قدراته الاندفاعية التي قادته في يوليو العام الماضي، إلى انتزاع لقبه الأول في سباقات الفئة الأولى، بتتويجه بلقب سباق «كورونيشن كب» على مضمار إبسوم، قبل أن يستهل موسمه في عمر ست سنوات في مايو الماضي بانتصار باهر في سباق «بريجادير جيرارد ستيكس» لخيول الفئة الثالثة (جروب3) الذي جرى على مضمار «إبسوم» البريطاني. ويصطدم «حُكم» المنحدر من نسل الفحل «سي ذا ستار» بوجود محفل قوي من الجياد أصحاب الإنجازات، تتقدمهم حاملة لقب نسخة العام الماضي للسباق الفرس «بايلدرايفر»، بإشراف المدربين وليام موت وكريس غراسيك، إضافة إلى بطل سباقي «الديربي» في إنجلترا وإيرلندا للموسم الحالي الجواد «أوجست رودين»، بإشراف المدرب أيدن أوبراين، والمهرة «إيملي أبجون» المتوجة الشهر الماضي بلقب سباق «كورونيشن كب» بإشراف المدرب جون وثيدي غوسدن. كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، ممثل السعودية «ويست أوفر» بشعار مزارع «جودمونت» القادم من انتصار مطلع الشهر الجاري بلقب سباق «غران بري دي سانت كلاود» الفرنسي، والمهر «لوكسمبورغ» المتوج في مايو الماضي بإشراف المدرب أوبراين بـ«الكأس الذهبية» على مضمار «ذا كرا» الإيرلندي.