النصر الرابح الأكبر في أسبوع سوق الانتقالات

واصلت أندية دوري أدنوك للمحترفين إبرام الصفقات الجديدة، وتدعيم صفوفها بلاعبين جدد استعداداً للموسم الذي ينطلق في أغسطس المقبل، إذ يعد النصر الرابح الأكبر في الأسبوع الماضي في سوق الانتقالات.

وأعلن «العميد» في بيان رسمي عبر حسابه في «تويتر»، موافقته على انتقال لاعبه الكونغولي سيدريك باكامبو إلى غلطة سراي التركي.

ووفقاً لوسائل إعلام تركية فقد حصل النصر على 900 ألف يورو نظير بيع بطاقة الدولي الكونغولي في إحدى أسرع صفقات أندية المحترفين وأكثرها ربحاً، إذ على الرغم من رحيل مهاجم من العيار الثقيل، فإن رغبة اللاعب أسهمت في موافقة «الأزرق» على الاستغناء عن خدماته، والحصول على مقابل مادي كبير، بعدما كان تم التعاقد معه من دون مقابل.

وذكر النصر أنه «بناء على رغبة اللاعب وتبعاً لظروفه الخاصة، فإن نادي النصر يوافق على انتقال لاعبه سيدريك باكامبو إلى نادي غلطة سراي التركي، بموجب اتفاقية انتقال نهائي، وذلك بعد تقييم العروض التي وصلت إلى النصر من الأندية الأخرى».

ولم يشارك باكامبو مع النصر في أي مباراة رسمية، ليحصل «العميد» على 900 ألف يورو، قيمة الشرط الجزائي، بعدما كان قد تعاقد مع اللاعب قبل أسابيع قليلة في صفقة انتقال حر. وفي المقابل أبرز النصر صفقة قوية بتوصله إلى اتفاق مع شباب الأهلي على ضم أحمد جشك لصفوف نادي النصر.

من جهته أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، تجديد عقد مدافع الفريق الأول سعيد سليمان، بينما أكمل نادي الوحدة إجراءات تعاقده مع الأرجنتيني ناهويل فرانسكولي قادماً من نادي أرسنال الأرجنتيني، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم، إذ سيلحق ناهويل (20 عاماً) بزميله السابق فاكوندو لاعب نادي الوحدة.

من جانبه تعاقد اتحاد كلباء مع الإيراني مهدي قائدي حتى نهاية الموسم المقبل، بنظام الإعارة من نادي شباب الأهلي، إذ تم التعاقد مع قائدي بناء على طلب مدرب «النمور» الإيراني فرهاد مجيدي. وبات قائدي الصفقة الأجنبية الثانية بعد الأرجنتيني الأصل السلوفيني الجنسية أندريس فومبيرغر. وفي صفقة غير متوقعة استعاد اتحاد كلباء خدمات مهاجمه السابق سلطان عادل (19 عاماً) قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، رغم أن اللاعب انضم خلال فترة الانتقالات الجارية إلى «فرسان دبي» قادماً من اتحاد كلباء.

وواصل شباب الأهلي دعم أندية دوري المحترفين، بموافقته على انضمام حمدان ناصر إلى خورفكان، إذ لعب اللاعب البالغ 26 عاماً في الموسم الماضي معاراً للبطائح.

أما نادي بني ياس فأبرم صفقتين على مستوى اللاعبين الأجانب بعدما تعاقد مع المهاجم الألباني تاولانت سيفيري، قادماً من فورسكلا بولتافا الأوكراني، كما ضم «السماوي» المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي، لاعب الاتفاق السعودي لتمثيل الفريق الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

الإيطالي مانولو غابياديني إلى «العميد» مقابل 12مليون درهم

جوني جبور - دبي/ كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو الخبير في انتقالات اللاعبين والمدربين، تعاقد نادي النصر، مع اللاعب الإيطالي مانولو غابياديني (31 عاماً)، قادماً من سامبدوريا بعقد يمتد ثلاث سنوات، بقيمة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين يورو (12.16 مليون درهم).

وأكد دي مارزيو عبر تويتر«أن غابياديني الذي سبق له اللعب لأندية عدة في (الكالتشيو) أبرزها (يوفنتوس) و(نابولي) إلى جانب تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي مع (ساوثهامبتون)، غادر (سامبدوريا) متجهاً إلى دبي للانتهاء من الفحوص الطبية وإجراءات توقيع العقد.

يذكر أن مسيرة غابياديني الاحترافية تعود في بداياتها إلى عام 2009 مع نادي أتلانتا، قبل أن ينضم إلى «يوفنتوس» موسم 2012-2013 وإعارته في الموسم ذاته لفريق بولونيا، ومن ثم المغادرة إلى «سامبدوريا» في تجربة أولى امتدت بين عامي 2013 و2015، وأتبعها بالتعاقد مع «نابولي» حتى 2017، ليغادر الدوري الإيطالي في تجربة احترافية مع «ساوثهامبتون» بين عامي 2017 و2019، قبل العودة إلى «سامبدوريا» في تجربة ثانية خاض إثرها 120 مباراة مسجلاً على مدارها 30 هدفاً.

«الإمارات» يدعم صفوفه بسالم الحمادي

على صعيد الناديين الصاعدين من دوري الدرجة الأولى، أعلن نادي الإمارات، التعاقد مع سالم الحمادي في صفقة انتقال حر قادماً من خورفكان. أما حتا فتعاقد مع الدولي السويدي من أصول فلسطينية مصطفى زيدان (25 عاماً) صانع ألعاب مالمو السويدي.