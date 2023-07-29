إيغور جيسوس: دوري أبطال آسيا هدفي المقبل مع شباب الأهلي

أكد لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إيغور جيسوس، أنه جاهز لبدء الموسم الجديد مع «فرسان دبي»، مشدداً على أنه تعافى من الإصابة التي أبعدته عدداً من المباريات مع الفريق في الموسم الماضي، بينما أشار إلى أن هدفه المقبل مع شباب الأهلي هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس لصحيفة «تيرا» البرازيلية، إنه سعيد بإضافته لقب دوري أدنوك للمحترفين إلى رصيده من الألقاب المحلية، موضحاً: «حقّقت ألقاب كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين وكأس السوبر، بينما كانت تنقصني إضافة (القطعة المفقودة)، وهي البطولة الأهم لقب الدوري».

وأضاف: «الفوز بلقب الدوري له مذاق خاص، لأنها مسابقة تحتاج إلى نفس طويل، وفي الوقت نفسه كانت هناك رغبة كبيرة من الجميع في النادي بتحقيق هذا اللقب الغائب عنه منذ سبع سنوات، لذلك الفرحة كانت كبيرة بالفوز بالدوري للمرة الثامنة في تاريخ النادي».

أما بالنسبة إلى تقييمه إلى مردوده مع الفريق في الموسم الماضي، فقال: «لم أشارك في العديد من المباريات بداعي الإصابات التي تعرضت لها، ولكني تعافيت من الإصابة، وعدت للمشاركة في المباريات، وأحرزت ستة أهداف، وبشكل عام أنا راضٍ عن مردودي، وأتمنى أن أظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل، وأن تبتعد عني الإصابات».

وتابع: «لقد تعافيت تماماً من الإصابة الأخيرة التي تعرضت لها، وأصبحت جاهزاً تماماً لخوض فترة الإعداد مع شباب الأهلي في صربيا، والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لبدء الموسم بخوض الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا».

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عن المشاركة في البطولة القارية، وقال: «صراحة هذه مسابقة دوري أبطال آسيا لها أهمية كبيرة جداً بالنسبة لي على المستوى الشخصي، وأرى أنها هدفي المقبل مع شباب الأهلي، بعدما حققت ألقاب جميع البطولات المحلية في الإمارات، لذلك تعد المنافسة على لقب البطولة القارية من أبرز طموحاتي في المرحلة المقبلة».

وزاد بقوله: «بشكل عام شباب الأهلي سيدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، أبرزها رغبتنا في الحفاظ على لقب الدوري، رغم صعوبة ذلك في ظل الاستعدادات القوية من جميع الأندية، ولكننا سنقدم كل ما لدينا حتى نكرر ما حققناه في الموسم الماضي».

يذكر أن إيغور جيسوس انضم إلى شباب الأهلي في 2020 قادماً من كورتيبا البرازيلي، مقابل مليوني يورو، وفقاً لوسائل إعلام برازيلية، إذ شارك مع «فرسان دبي» في 61 مباراة، بمعدل دقائق بلغ 4476 دقيقة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وأحرز 26 هدفاً، وأسهم في 16 هدفاً، حيث كان موسم 2020-2021 هو أفضل مواسمه مع شباب الأهلي، عندما تصدر لائحة هدافي الفريق برصيد 12 هدفاً في الدوري، وصنع 11 هدفاً، بمشاركته في 24 مباراة في الدوري، أما الموسم الماضي فشارك في 17 مباراة في الدوري، بمعدل دقائق بلغ 872 دقيقة، وأحرز ستة أهداف، وصنع هدفين، بينما على مستوى مشاركاته في دوري أبطال آسيا لعب جيسوس خمس مباريات، بمعدل دقائق 304 دقيقة وأحرز هدفين.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب منتخب البرازيل للناشئين السابق مليوني يورو، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المختص بسوق انتقالات اللاعبين، بينما وصل إلى أعلى قيمة سوقية في تاريخه في مايو 2021، بقيمة بلغت 5 ملايين يورو.