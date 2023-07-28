الوحدة يبدأ «المشوار العربي» بلقاء الكويت

يدشن الوحدة مشاركته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بمواجهة الكويت الكويتي، في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها السعودية. ويأمل ممثل الإمارات في البطولة في تجاوز حمى البدايات، وتعزيز حظوظه الكبيرة في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني، خصوصاً أن المباراتين المقبلتين للفريق لن تكونا سهلتين في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، الثلاثاء المقبل، والرجاء المغربي الخميس المقبل. وكان الوحدة تأهل إلى مرحلة المجموعات عقب تخطيه في الدور التمهيدي الأول عقبة منافسه فريق البرج اللبناني، إذ حقق الفوز ذهاباً 3-صفر، وكرّر انتصاره إياباً 1-صفر، فيما تخطى الجيش الملكي المغربي في الدور التمهيدي الثاني بالتعادل السلبي ذهاباً في المغرب، والفوز في أبوظبي بثلاثية نظيفة.

وهي المرة الثانية التي يظهر فيها الوحدة في المحفل العربي، بعد الأولى التي كانت في نسخة 2017، وهي مشاركة للنسيان، خصوصاً أن «العنابي» خرج وقتها من مرحلة المجموعات بثلاث هزائم، أمام كل من نصر حسين داي الجزائري صفر-2، الأهلي المصري صفر-2، والفيصلي الأردني 2-1.

من جهته، أكد مدرب فريق الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن الهدف من المشاركة في بطولة هو الاستعداد الجيد لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي يعتبرها الهدف الأهم لفريقه هذا الموسم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنهم لن يخوضوا المباريات بتساهل، وأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم من أجل التأهل للدور الثاني. وقال في المؤتمر الصحافي: «لا أعرف فريق الكويت جيداً، لكنهم تمكنوا من تسجيل هدفين قبل أيام في مرمى الهلال السعودي، وهو ما يعكس حقيقة أنه فريق جيد، وعلينا التركيز أمامه للظفر بنقاط المباراة».

في المقابل، اعترف مدرب فريق الكويت، الصربي بوريس بونياك، بصعوبة مواجهة الوحدة، مشيراً إلى أنه يملك المعلومات الكافية عن المنافس، وقال: «نقدر قوة المنافس، نظراً لامتلاكه قدرات كبيرة على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية».

• الأولى في نسخة 2017.. الوحدة يظهر في المحفل العربي للمرة الثانية.