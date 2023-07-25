يوري سيزار: دور المجموعات أول أهداف شباب الأهلي في «أبطال آسيا»

أكد لاعب شباب الأهلي، البرازيلي يوري سيزار جاهزيته لبدء الموسم الجديد مع «فرسان دبي»، مشيراً إلى أن مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا تُعد ضمن أولويات الفريق ضمن مرحلة الإعداد.

وقال سيزار لصحيفة «لانسي» البرازيلية، إنه سعيد جداً بإحرازه هدفاً في المباراة الودية التي خاضها مع شباب الأهلي أمام فوجدوفاتس الصربي، وانتهت بفوز «فرسان دبي» بهدفين دون رد، موضحاً: «أعلم أنها مباراة ودية، ولكن بالتأكيد سعيد بأن أبدأ فترة الإعداد بإحرازي هدفاً، ولا شك أنها مجرد بداية ومرحلة الإعداد، ولكن التركيز في هذه المرحلة مؤشر مهم لنا جميعاً لما يمكن أن نقدمه خلال الموسم».

وأضاف: «نحن نركز مع الجهاز الفني على تحقيق أهداف النادي، إذ إننا حققنا لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي، ولدينا استحقاقات مهمة جداً في الموسم الجديد».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن مشاركة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، وقال: «هذه البطولة لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا ولي على المستوى الشخصي، خصوصاً أن البطولات القارية دوماً ما يكون لها اهتمام خاص كما أنها مؤهلة إلى كأس العالم للأندية، ولا شك أنها تحتاج إلى جهد كبير وتركيز من اللاعبين، لذلك أولوياتنا في المرحلة الحالية هي أن يتأهل الفريق إلى دور المجموعات ثم نبدأ التفكير خطوة بخطوة لما يمكن أن نقدمه خلال هذه البطولة».

وتابع: «شباب الأهلي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، والجهاز الفني يعمل على تجهيزنا بأفضل طريقة ممكنة، لأننا نعلم قوة مباريات دوري أبطال آسيا، وعلينا أن ندخل بكل تواضع وثقة في الوقت نفسه لأننا نستطيع أن نقدم مستويات جيدة، وأن نصل إلى مراحل متقدمة في البطولة».

وأبدى سيزار سعادته بحصوله على لقب الدوري مع شباب الأهلي في الموسم الماضي، وقال: «لقد كان موسماً رائعاً بالنسبة لي وللاعبين لأن الحصول على لقب الدوري له مذاق خاص، وأرى أن المنافسة كانت قوية مع عدد كبير من الأندية، وأتوقع أن يكون الأمر نفسه بهذه الطريقة في الموسم المقبل، لذلك علينا أن نكون أكثر جاهزية وتركيزاً إذ إن الحفاظ على اللقب لن يكون سهلاً».