رياضيون يؤيدون استمرار الحكم الأجنبي في الدوري بـ 4 شروط

طالب رياضيون باستمرار الاستعانة بالحكم الأجنبي في دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، لكن بأربعة شروط، تتمثل في أن يكون حكماً مميزاً أو من النخبة، حتى تتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب، خصوصاً على صعيد الحكام المواطنين الشباب أو الصاعدين، وألّا يقتصر وجود الحكم الأجنبي كذلك على إدارة المباريات الكبيرة أو الـ«ديربيات»، وإنما أيضاً تتم الاستعانة به لإدارة مباريات فرق الوسط، حتى يستفيد قضاة الملاعب الشباب، كذلك زيادة عدد المباريات التي تتم فيها الاستعانة بالحكم الأجنبي حتى تعم الفائدة لكل الأندية، إضافة أيضاً إلى أهمية خفض الكلفة المالية للاستعانة بالحكم الأجنبي التي تبلغ حالياً 170 ألف درهم، حتى تتمكن كل الفرق من الاستعانة بالصافرة الأجنبية في حال رغبت في ذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الأخطاء التحكيمية المؤثرة في نتائج بعض المباريات وراء السبب في استمرار طلب الاستعانة بالصافرة الأجنبية، ولذا نطالب لجنة الحكام في اتحاد الكرة بمضاعفة جهودها من أجل تحسين أداء قضاة الملاعب وتطويره مستواهم التحكيمي، سواء من خلال التحكيم الأجنبي المميز أو تكثيف الدورات التحكيمية الخاصة بتأهيل الحكام المحليين وصقلهم، حتى يتطور مستوى الصافرة الإماراتية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى التقليل من الأخطاء التحكيمية في المسابقات المحلية».

ويعد الموسم الكروي المقبل 2023-2024، الثالث على التوالي الذي تتم الاستعانة فيه بالحكام الأجانب، علماً أن الموسم الماضي حدد شروط الاستعانة بالحكم الأجنبي في أربع مباريات بحد أقصى، ويتحمل النادي الذي يتطلب الاستعانة بالحكم الأجنبي كلفة الحكم الأجنبي التي تبلغ 170 ألف درهم للمباراة الواحدة في حين لم يحدد حتى الآن اتحاد كرة القدم الشروط الخاصة بالاستعانة بالحكم الأجنبي في الموسم الجديد.

حكم أجنبي نخبة

وقال الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل: «لابد أن يتغير لدينا مفهوم الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري المحلي، فقد كان في السابق تتم الاستعانة به في مباريات (ديربيات) والمباريات النهائية، لكن هذه مرحلة انتهت، وحالياً لدينا حكام مواطنين صاعدين بأعداد كبيرة، لذلك لابد أن يستفيدوا من وجود الحكم الأجنبي حتى يكون لدينا قضاة ملاعب مواطنون مميزون في المستقبل القريب، من خلال وجود الحكام الأجانب في المسابقات المحلية».

زيادة عدد المباريات

من جهته، قال عضو لجنة المسابقات السابق في اتحاد كرة القدم خالد عوض، إنه يؤيد استمرار الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري الإماراتي، نظراً للفائدة الكبيرة التي تحققت من خلال الاستعانة به خلال الموسمين الماضيين، معتبراً أن هذه الاستفادة انعكست بصورة أكثر على اللاعبين، مشدداً على أهمية خفض الكلفة المالية للاستعانة بالحكم الأجنبي التي وصفها بالمبالغ فيها، مشيراً إلى أنه في تقديره أن رفع الكلفة المالية للاستعانة بالحكم الأجنبي هدفها اقتصار الاستعانة به من أندية بعينها، مطالباً بذلك زيادة عدد المباريات التي تتم فيها الاستعانة بالحكم الأجنبي، وجعلها مفتوح دون تحديد عدد معين من المباريات.

وأضاف خالد عوض: «في تقديري أنه كانت هناك فائدة كبيرة تحققت من الاستعانة بالحكم الأجنبي، وأثر وجوده إيجاباً حتى على مستوى انضباط اللاعبين، وقلة اعتراضاتهم واحتجاجاتهم خلال المباريات، وكذلك أيضاً على مستوى زيادة الوقت الفعلي للعب خلال المباريات».

أخطاء المحليين

من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق المستشار القانوني سالم حديد، أنه مع احترامه لقضاة الملاعب المحليين، إلا أنه يؤيد استمرار الاستعانة بحكام أجانب في الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أن الأخطاء التحكيمية التي يقع فيها بعض الحكام المحليين تؤثر سلباً في نتائج فرق أخرى في بعض المباريات.

وأضاف سالم حديد: «وجود أخطاء تحكيمية لحكام محليين، وتراجع مستوى بعض الحكام بصورة مكررة وراء المطالبة باستمرار الاستعانة بالحكام الأجانب في المسابقات المحلية».

الشروط الـ 4

1- أن يكون الحكم الذي تتم الاستعانة به مميزاً ومن النخبة.

2- لا تقتصر الاستعانة بالصافرة الأجنبية على المباريات الكبيرة فقط.

3- خفض كلفة الحكم الأجنبي تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

4- زيادة عدد المباريات التي تتم فيها الاستعانة بالحكم الأجنبي.

اتحاد كرة القدم لم يحدد الشروط الخاصة بالاستعانة بالحكم الأجنبي في الموسم الجديد.

170

ألف درهم تكلفة طلب حكم أجنبي للمباراة الواحدة في الموسم الماضي.