الجواد الفرنسي «هيرمس» بطل كأس الوثبة في بيليوستي

توج الجواد الفرنسي «هيرمس دو ايتواليه» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة عارف أسينوف، بطلاً للنسخة الثانية من سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس، بمضمار بيليوستي الرملي في العاصمة الرومانية بوخارست، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان. واجتذب مضمار بيليوستي 7 من نخبة الخيول الأوروبية في سن أربع سنوات فما فوق، من فرنسا وبلغاريا ورومانيا، في سباق كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1260 متراً، البالغة جائزته 5000 يورو.

وجاء السباق قوياً ومثيراً، حيث تقدم البطل «هيرمس دو ايتواليه» من البداية إلى النهاية، ليتفوق بفارق كبير من الأطوال عن «البان» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1260 متراً في زمن قدره 1:20:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد الفرنسي «جافا السم» لخريستو ستويانوف خيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة رادوستين إيفانوف.

وعقب ختام الشوط قام فيوريل دابيجا، رئيس رابطة الخيول العربية الأصيلة في رومانيا، بتتويج الأبطال الفائزين.