«ويت بينت» تظفر بلقب «كوتشينغ كلوب أميركان أوكس»

حقّقت المهرة «ويت بينت»، المملوكة لـ«غودولفين»، وإشراف المدرب براد كوكس، الانتصار الأول في مسيرتها على صعيد سباقات الفئة الأولى «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بفوزها بلقب سباق «كوتشينغ كلوب أميركان أوكس» المخصص للمهرات لمسافة 1800 متر رملي، وجرى فجر أمس، على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

واستطاعت مهرة الثلاث سنوات، بقيادة الفارس فلافيان برات، تعويض انطلاقتها المتأخرة، وتقليص فارق الستة أطوال التي فصلتها عن منافستها، ومن ثم الحفاظ على قدراتها حتى 300 متر الأخيرة، قبل إطلاق العنان لقدراتها نحو القبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و50 ثانية و68 جزءاً من الثانية، بفارق الرقبة عن صاحبة المركز الثاني المهرة الأميركية «ساكريد ويش»، بقيادة الفارس مانويل فرانكو، وإشراف المدرب جورج ويفير، وحلت ثالثة وصيفة سباق «كنتاكي أوكس» المهرة الأميركية «غامبلنغ غيرل» بقيادة الفارس إيراد ارتيز وإشراف المدرب تود بلتشر. وعلق الفارس فلافيان برات، على أداء «ويت بينت» بقوله في تصريحات صحافية: «كنت أتوقع اللحاق بالصدارة عند المنعطف الأخير، وعند دخول المسار المستقيم نحو خط النهاية، غير أن المهرة الأميركية (ساكريد ويش)، نجحت فعلاً في الحفاظ على قوة الاندفاع، لتظهر (ويت بينت) أداءً استثنائياً في تقديم كل ما عندها نحو انتزاع الفوز».

بدوره قال المدرب براد كوكس، إنه: «إنجاز هائل يضاف لسجلات (ويت بينت) بالفوز في سباق للفئة الأولى، بعدما حققت الكثير في شتاء (أوكلون) بالفوز في ثلاثة سباقات كبرى».

وأوضح: «ركضت بشكل جيد في (كنتاكي أوكس) إلا أنها لم تكن محظوظة، بعدما شغلت المركز الثالث، واستطاعت في مشاركتها الأخيرة في مضمار (إيليس بارك) تقديم أداء جيد والفوز بذلك السباق، وكنت مرتاحاً للغاية من حالتها، كونه كان بمثابة المنصة التحضيرية لهذا السباق».