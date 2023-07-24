النصر يتحدى المطر ويقتنص الانتصار الأول في معسكر هولندا

نجح فريق النصر في تحدي الأجواء الماطرة، واقتناص انتصاره الأول في التجارب الودية التي يخوضها في معسكره الخارجي في هولندا، وجاء بهدف دون رد على حساب «ودوردريخت» الهولندي، في مباراة جمعتهما أول من أمس، وتعد التجربة الثانية ضمن برنامج وديات «العميد» في المعسكر المقام خلال الفترة من 15 يوليو الجاري إلى الثالث من أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

واستهل النصر أولى تجاربه الودية، مساء الثلاثاء الماضي، بالخسارة أمام «إيندهوفن» الهولندي بنتيجة 1-3، في مباراة كان «العميد» المبادر للتسجيل، وشهدت حرص مدربه الجديد، الصربي غوران، على الدفع بـ21 لاعباً للمشاركة بهم على مدار شوطي المباراة، وهو الأمر ذاته الذي كرره النصر في تجربته الودية الثانية أمام «ودوردريخت» بإنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة هدف دون رد، حمل توقيع لاعبه علي عبدالعزيز.

وعاد غوران في مباراة «ودوردريخت» واختبر 21 لاعباً على مدار شوطي المباراة، بعد أن استهل اللقاء بتشكيلة ضمت كلاً من: عبدالله التميمي في حراسة المرمى، ومايد الطنيجي، والبرازيلي جوستافو أليكس، وحمدان الكمالي، ومحمد برغش، في الدفاع، وسمير ميمشيفيتش، وعلي عبدالعزيز، وعادل تعرابت، وتوتو، في الوسط، والثنائي الهجومي المكون من يوريو ميديروس، وعبدالله أنور، قبل أن يتم الدفع ببلال الجسمي بدلاً من عبدالله أنور قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أشرك غوران كلاً من عبدالعزيز صنقور، وخالد جلال، بدلاً عن علي عبدالعزيز ومحمد برغش، كما شهدت مجريات الشوط الثاني حصول لاعب النصر سمير ميمشيفيتش على البطاقة الحمراء، قبل أن يعاود غوران الدفع ببقية عناصر الفريق، بإشراك الحارس محمد النجار بدلاً عن عبدالله التميمي، وعبدالله عباس، ومحمد عبدالرحمن، وراشد عمر، وراشد عيسى، ومحمد جمال، وعبدالله توري، بدلاً من يوري، وتوتو، وحمدان الكمالي، وعادل تعرابت، ومايد الطنيجي، وجوستافو.

هدف النصر أمام «ودوردريخت» جاء في الشوط الأول بواسطة اللاعب علي عبدالعزيز.