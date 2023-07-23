نياكاتي أول صفقات بني ياس على مستوى «الأجانب»

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي، ليصبح بذلك أول صفقات «السماوي» على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد أن كان قد عزز صفوفه ببعض اللاعبين المحليين.

ورحّب النادي في بيان عبر حسابه في «تويتر» بانضمام نياكاتي لصفوف الفريق وأورد بعض الأرقام الخاصة باللاعب منها تسجيله لـ90 هدفاً في مسيرته من بينها 36 في الدوري السعودي. يُذكر أن الوافد الجديد لديه معرفة عميقة بالكرة الخليجية إذ لعب لصفوف الوحدة السعودي وانتقل لاحقاً لمواطنه الاتحاد، قبل أن يخوض الموسم الماضي مع فريق الاتفاق، بينما استقر أخيراً في دوري أدنوك للمحترفين مع بني ياس.