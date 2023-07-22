«ويت بينت» تطارد لقب «كوتشينغ كلوب أميركان أوكس»

تطارد المهرة «ويت بينت» المملوكة لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب براد كوكس، حصد انتصارها الأول في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين تنشد اليوم، لقب سباق «كوتشينغ كلوب أميركان أوكس» الذي يجري لمسافة 1800 متر رملي، ويقام على مضمار «ساراتوغا» الأميركي العريق.

وتطمح مهرة الثلاث سنوات، في محاولتها الثانية على صعيد سباقات الفئة الأولى، إلى إضافة الانتصار الخامس في مسيرتها المقتصرة على ثماني مشاركات، متضمنة الفوز في سباق «فانتاسي ستيكس» لخيول الفئة الثالثة الذي جرى أبريل الماضي على مضمار «أوكلاون بارك» لمسافة 1700 متر رملي. وتواجه «ويت بينت» في «ساراتوغا» تحدي خمس من نخبة مهرات المضامير الترابية، تتقدمهن المهرة الأميركية «كامبلينغ غيرل» بإشراف المدرب تود بليتشر، التي حلت في مايو الماضي وصيفة في سباق «كنتاكي أوكس» الأميركي لخيول «جروب1». كما تدخل دائرة المنافسة، المهرة «هوسير فيلي» المملوكة لإسطبلات «غولد ستوندرود رايسينغ» بإشراف المدرب توماس أموس، القادمة من انتصار في مشاركتها الأخيرة الشهر الماضي في سباق «مونوموي غيرل أوفرنايت ستيكس» الذي جرى على مضمار «إليز بارك» الأميركي، لمسافة 1600 متر رملي.