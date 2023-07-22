النصر يخوض «الودية الثانية» في هولندا اليوم

يلتقي فريق الكرة في نادي النصر، اليوم، فريق «إف سي دور ريخت» الهولندي، في ثاني التجارب الودية لـ«العميد» في معسكره الخارجي في هولندا، المقام خلال الفترة من 15 يوليو الجاري حتى الرابع من أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

واستهل النصر الثلاثاء الماضي، أولى تجاربه الودية الأربع في معسكره، بالخسارة أمام فريق أيندهوفن 1-3، في مباراة أنهى فيها «العميد» الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، وحرص خلالها المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، على مشاركة 21 لاعباً على مدار شوطي المباراة.

ومن المقرر أن يخوض النصر ثالث تجاربه الودية في 26 الشهر الجاري، بلقاء الرياض السعودي، متبوعاً بلقاء «توب أو إس إس الهولندي» مطلع أغسطس، قبل العودة إلى دبي، لوضع اللمسات الأخيرة، استعداداً لضربة بداية دوري (أدنوك) للمحترفين في 19 أغسطس المقبل، التي يلتقي فيها «العميد» فريق الجزيرة في ختام مباريات الجولة الافتتاحية.

يذكر أن النصر استهل مطلع يوليو الجاري تجمعه الداخلي، تمهيداً لمغادرته إلى معسكر هولندا، تحت قيادة مدربه الجديد الصربي غوران توفيغدزيتش القادم من نادي عجمان، ويسعى الجهاز الفني لـ«العميد» لاستثمار فترة المعسكر في تجهيز الفريق، خاصة بعد استقطاب العديد من العناصر الجديدة، شملت الثلاثي الأجنبي المكون من البرتغالي يوري ميديروس لاعب سبورتينغ براغا، والكولومبي كيفن أغوديلو قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي، والكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني، بجانب التعاقد مع البرازيلي غوستافو إلكيس قادماً من الشارقة، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم، التي قابلها إبرام النصر لتعاقدات مع عناصر وطنية، شملت كلاً من يوسف العامري القادم من نادي خورفكان في صفقة انتقال حر، وحارس مرمى مصفوت محمد جمعة، ومحمد جمال اللاعب السابق لناديي العين والجزيرة.