غوران يختبر 21 لاعباً في مواجهة النصر وأيندهوفن

خسر النصر أولى تجاربه الودية الأربع في معسكره الخارجي في هولندا، استعداداً للموسم الكروي الجديد بهزيمة أمام «إيندهوفن» الهولندي بنتيجة 1-3، في مباراة أقيمت أول من أمس، دفع خلالها مدرب «العميد» الصربي غوران توفيغدزيتش بـ21 لاعباً في المباراة.

وكان النصر مبادراً بالتسجيل بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد حمل توقيع عادل تعرابت، قبل أن تتلقى شباك «العميد» ثلاثة أهداف خلال مجريات الشوط الثاني.

وقاد المدرب الصربي النصر للمرة الأولى، وحرص على مدار شوطي المباراة على اختبار أغلبية لاعبي «العميد»، بعد شوط أول استهل بتشكيلة ضمت: أحمد شامبيه في حراسة المرمى، وحمدان الكمالي، ومحمد برغش، وغوستافو أليكس، وسمير ميميشيفيتش في خط الدفاع، ومحمد جمال ومايد الطنيجي، ويوري ميديروس، وتوتو في خط الوسط، وثنائي خط الهجوم عادل تعرابت وعبدالله أنور.

وحرص غوران خلال الشوط الثاني على إجراء تبديلات على دفعتين، ضمت الأولى دخول علي عبدالعزيز، وبلال الجسمي، وعبدالله عباس، وسعود عبدالرزاق، وراشد عيسى، ومحمد عبدالرحمن، بدلاً من سمير ميميشيفيتش، ومايد الطنيجي، ويوري ميديروس، وتوتو، وحمدان الكمالي، قبل أن يتجه المدرب إلى إشراك خالد جلال وراشد عمر، والحارس محمد جمعة وجلوبير ليما، ليحلّوا مكان محمد جمال، ومحمد برغش، وأحمد شامبيه، وغوستافو أليكس.

ومن المقرر أن يخوض النصر ثلاث تجارب ودية أخرى في معسكر هولندا، تجمعه في الـ22 من يوليو الجاري مع «إف سي دور ريخت» الهولندي، وفي الـ26 منه أمام الرياض السعودي، ومن ثم «توب أو إس إس» الهولندي مطلع أغسطس المقبل قبل العودة إلى دبي في الرابع من الشهر ذاته، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من استعدادات ضربة بداية دوري أدنوك للمحترفين في الـ18 من الشهر المقبل التي يلتقي فيها «العميد» في الجولة الافتتاحية فريق الجزيرة.

يذكر أن النصر كان قد استهل مطلع يوليو الجاري تجمعه الداخلي تمهيداً لمغادرته إلى معسكر هولندا، بقيادة مدربه الجديد الصربي غوران توفيغدزيتش القادم من نادي عجمان، ويسعى الجهاز الفني لـ«العميد» إلى استثمار فترة المعسكر في تجهيز الفريق، خاصة بعد استقطاب العديد من العناصر الجديدة، شملت الثلاثي الأجنبي المكون من البرتغالي يوري ميديروس لاعب سبورتينغ براغا، والكولومبي كيفن أغوديلو قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي، والكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني، إلى جانب التعاقد مع البرازيلي غوستافو إلكيس قادماً من الشارقة، على أن يتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم، التي قابلها إبرام النصر لتعاقدات مع عناصر وطنية، شملت يوسف العامري القادم من نادي خورفكان في صفقة انتقال حر، وحارس مرمى مصفوت محمد جمعة، ومحمد جمال اللاعب السابق لناديي العين والجزيرة.

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