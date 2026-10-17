ميريز وتوري يتبادلان الأدوار «صناعة وتسجيل».. ويعيدان النصر لسكة الانتصارات

تبادل لاعبا فريق النصر رامون ميريز وعبدالله توري الأدوار بين الصناعة والتسجيل، ليمنحا «العميد» فوزاً أعاده إلى سكة الانتصارات في دوري المحترفين لكرة القدم، بتغلبه على حتا بهدفين نظيفين، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة السادسة.

وكان تعاون الثنائي كافياً لحسم المواجهة، إذ افتتح ميريز التسجيل في الدقيقة 22، بعدما حول تمريرة عرضية من توري إلى هدف أول، قبل أن يرد الجميل لزميله في الشوط الثاني، بصناعة الهدف الثاني الذي سجله توري في الدقيقة 59، إثر تمريرة هيأها له ميريز داخل منطقة الجزاء.

وعكس الهدفان الانسجام بين الثنائي، بعدما تبادل اللاعبان مهمتي الصناعة والتسجيل، في مشهد اختصر فاعلية النصر الهجومية وقدرته على ترجمة أفضليته إلى هدفين حسما المواجهة، ومنحاه انتصاراً مهماً في مشواره بالمسابقة.

وأنهى الفوز فترة غياب «العميد» عن الانتصارات المحلية منذ تغلبه على الوحدة بهدف دون مقابل في 21 أغسطس الماضي، بعدما خسر أمام العين وعجمان بنتيجة 1-2 في كلتا المباراتين، وتعادل مع الجزيرة 1-1.

ورفع النصر رصيده إلى 8 نقاط، متقدماً إلى المركز الثامن، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة، مقابل تعادلين وخسارتين، وفي المقابل بقي حتا عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير ليدخل «دوامة الشك».