موسيماني لإدارة الوحدة: جاهزون لتحقيق نتائج إيجابية في كل المسابقات

أكد مدرب الوحدة، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني جاهزية فريقه لتحقيق النتائج الإيجابية في كل المسابقات التي يشارك فيها الفريق في الموسم الحالي التي يبدأها بعد ثمانية أيام بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال إلى جانب دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأشاد موسيماني خلال تقريره عن المعسكر الخارجي للفريق والذي عرضه على اجتماع مجلس إدارة الشركة أول من أمس، بجهود اللاعبين في تطبيق التكتيكات والاستراتيجيات، مؤكداً أن «الفريق مستعد بشكل كبير لتحقيق نتائج إيجابية في المسابقات التي يشارك بها». وكان مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم قد عقد اجتماعا بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة، راشد الزعابي وبقية الأعضاء لمناقشة تقرير المدرب حول المعسكر الخارجي للفريق، الذي أقيم في صربيا خلال الفترة من الأول إلى 17 يوليو الجاري، والوقوف على الأهداف من المشاركة في البطولة العربية واحتياجات الفريق لمواجهة تحديات الموسم المقبل.

من جهته، أعرب راشد الزعابي، عن ثقته الكاملة في القدرات والخبرة التي يتمتع بها بيتسو موسيماني، مشيراً إلى أنه كانت واضحة خلال المعسكر الخارجي للفريق، مشدداً على أهمية توحيد الجهود والعمل الجماعي لتحقيق النجاح في الموسم المقبل.

ووفقاً للبيان الرسمي للنادي فإن مجلس الإدارة أكد على ضرورة تعزيز التواصل مع المدرب وتسخير كافة الإمكانات لدعمه في تنفيذ مشروعه من أجل الارتقاء بمستوى الفريق، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لإعادة الوحدة إلى منصات التتويج وتلبية طموح الجماهير.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق معسكراً في مدينة أبها السعودية يسبق انطلاقة المشوار العربي الذي سيستهله بلقاء الكويت الكويتي في 28 يوليو الحالي، على أن يواجه شباب بلوزداد الجزائري في الأول من أغسطس المقبل، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي في الثالث منه.

• الوحدة يبدأ معسكراً في مدينة أبها السعودية يسبق انطلاقة المشوار العربي.