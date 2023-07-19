بني ياس يلتقي مع فيسوبريم المجري ودياً اليوم

يخوض فريق بني ياس في الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات مباراته الودية الثانية ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في المجر بمواجهة فريق فيلس فيسوبريم المجري وذلك بعد لقائه زلاتي السلوفاكي في التجربة الأولى التي خسرها بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية أخرى قبل العودة نهاية الشهر الحالي إلى الدولة من أجل المرحلة الأخيرة من الإعداد التي ستشهد خوض الفريق لبعض المباريات الودية، ويسعى المدرب الجديد للفريق السلوفيني داركو ميلانيتش للوصول للجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم منتصف أغسطس.