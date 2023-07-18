تقرير موسيماني يحدد هدف الوحدة في البطولة العربية

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب فريق الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سيقدم تقريراً شاملاً لإدارة النادي عن فترة المعسكر الخارجي، سيحدد من خلالها مدى جاهزية «العنابي»، والهدف الرئيس من المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، المقررة انطلاقتها بعد 10 أيام.

وسيحدد التقرير إذا كان الفريق هدفه المنافسة على لقب البطولة، أم الاستفادة من المباريات الثلاث في مرحلة المجموعات، لتكون خير معين للفريق قبل انطلاقة الموسم الجديد، علماً بأن الوحدة خاض تجربتين وديتين خلال معسكره الخارجي الذي أقامه في صربيا.

ويعيش الفريق الوحداوي وضعاً استثنائياً، لكونه اختتم الموسم متأخراً، وتحديداً في 24 مايو بعد نهاية الموسم المحلي بينما كان أول الأندية التي بدأت التحضيرات للموسم الجديد في 27 يونيو، كما أنه سيخوض مباريات رسمية بعد 10 أيام من الآن في البطولة العربية.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس الملك سلمان قد أصدرت جدول مباريات مرحلة المجموعات التي تقام بنظام التجمع في مدينتي أبها والطائف في المملكة العربية السعودية، وسيبدأ «العنابي» مبارياته بلقاء الكويت الكويتي في 28 يوليو الجاري، على أن يواجه شباب بلوزداد الجزائري في الأول من أغسطس المقبل، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي في الثالث من أغسطس. وتسيطر حالة من اليقين لدى جماهير فريق الوحدة بقدرة «العنابي» على العودة لمنصات التتويج مجدداً عقب إسناد الإدارة مقاليد الأمور الفنية للمدرب الجنوبي إفريقي بيستو موسيماني، المعروف بـ«صائد البطولات»، والذي حقق الكثير من النجاحات خلال قيادته لأندية صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري والأهلي السعودي على التوالي.

من جهة أخرى، وصلت بعثة الفريق صباح أمس، إلى الدولة، عقب اختتام المعسكر الخارجي الذي أقامه الفريق في صربياً لمدة 16 يوماً، خاض خلاله اللاعبون تدريبات يومية صباحية ومسائية، إلى جانب أداء تجربتين وديتين فرض عليهما طوق من السرية التامة. وفي المقابل، ناشد المدير التنفيذي للنادي رياض الذوادي، جماهير الفريق ضرورة دعم اللاعبين، وذلك خلال مشاركته في لقاء مع جماهير الوحدة، عبر خاصية «مساحة» في تطبيق «تويتر»، معتبراً أن المشجعين لديهم الحق في الاطمئنان على جاهزية فريقه، مطالبهم في الوقت نفسه في القيام بدوره الفعال في المدرجات للمساهمة في دفع اللاعبين نحو النجاح وتحقيق البطولات.

برنامج مباريات الوحدة في البطولة العربية:

- الوحدة - الكويت الكويتي: 28 يوليو.

- الوحدة - بلوزداد الجزائري: 1 أغسطس.

- الوحدة - الرجاء المغربي: 3 أغسطس.