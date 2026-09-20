شاموسكا: الوحدة يدخل مواجهة الجزيرة بعقلية الدفاع عن اللقب

أكد مدرب الوحدة، البرازيلي بريكليس شاموسكا، أهمية مواجهة الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن فريقه يدخل البطولة للدفاع عن اللقب الذي توّج به الموسم الماضي، ومشدداً على أهمية مواصلة النتائج الإيجابية.

وقال شاموسكا: «هذه بطولة ندخلها ونحن ندافع عن اللقب، بعدما توّجنا أبطالاً في الموسم الماضي، كما أنها مباراة مهمة أيضاً لأنها ديربي».

وأضاف: «الجزيرة منافس قوي ويتمتع بالجودة، ومن المهم جداً بالنسبة لنا في هذه المرحلة أن نواصل تحقيق النتائج الإيجابية، حتى نحافظ على أجواء الانتصارات داخل الفريق».