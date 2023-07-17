دبا الحصن يضم «ديمبلي» و«مارادونا» و«أكونو»

أعلن نادي دبا الحصن عبر حسابه في «تويتر»، تعاقده مع اللاعب البرازيلي كلاوديو مارادونا (29 عاماً) لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي نوروز العراقي، ويلعب في خط الوسط جناحاً أيمن.

كما تعاقد دبا الحصن مع المهاجم المالي بولينغ ديمبلي (23 عاماً) بعد تجربة ناجحة في الدوري التونسي، وضم الكاميروني رامسيس أكونو (23 عاماً) الذي يلعب في خط الوسط، وسبق له اللعب في الدوري البلجيكي.

من جهته، أكد الأمين العام لنادي دبا الحصن علي يعروف أن مجلس إدارة النادي يتطلع إلى أن يكون الموسم المقبل فاعلاً من جميع الجوانب ووفقا للخطط المعتمدة للفريق الاول وباقي الفرق في النادي وفي جميع الالعاب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن اختيار اللاعبين تمهيدا للتعاقد معهم تقوم به لجنة فنية مختصة بالتعاون مع مدرب الفريق التونسي عثمان النجار ووفقا للوائح المتبعة».

وأضاف: «سندخل الموسم المقبل بهدف بناء فريق قوي للمستقبل القريب كهدف أساسي، لكن هذا الهدف قابل للتغيير في حال وجدنا أنفسنا بموقف جيد في المنافسة على الصعود».

وتابع: «بناءً على ذلك تم استدعاء خمسة إلى ستة لاعبين من فريق الرديف وتصعيدهم للفريق الأول ليكونوا نواة للمستقبل».