بني ياس يخسر تجربة زلاتي السلوفاكي

خسر فريق بني ياس بهدف نظيف في أول تجاربه الودية ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في المجر وذلك أمام منافسه زلاتي مورافسي السلوفاكي في لقاء شهد مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، فيما سيخوض الفريق تجربته الودية الثانية بعد غد حينما يلاقي فليس فيسوبريم المجري.

وكانت بعثة «السماوي» قد وصلت إلى المجر الاثنين الماضي لإقامة المعسكر الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وأجرى الفريق عدداً من الحصص التدريبية المكثفة قبل تدشين مبارياته الودية أول من أمس، ويسعى المدرب الجديد للفريق السلوفيني داركو ميلانيتش للوصول للجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم منتصف الشهر المقبل.