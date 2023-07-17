النصر يغادر إلى معسكره الخارجي في هولندا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، أول من أمس، متجهةً إلى هولندا، لإقامة المعسكر الخارجي الممتد حتى الرابع من أغسطس المقبل، ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات «العميد» للموسم الكروي الجديد.

ويخوض النصر في معسكره الهولندي، أربع تجارب ودية، تدشن الأولى غداً أمام فريق «آيندهوفن» الهولندي، متبوعةً في 22 من الشهر ذاته بلقاء فريق «إف سي دوردريخت» المنافس في دوري الدرجة الأولى في هولندا، ثم في 26 يوليو بلقاء نادي «الرياض» السعودي، على أن يسدل «العميد» ودياته في الأول من أغسطس، بلقاء فريق «توب أو إس إس» الهولندي.

واستهل النصر مطلع الشهر الجاري، تجمعه الداخلي، تمهيداً لمغادرته إلى معسكر هولندا، بقيادة مدربه الجديد الصربي غوران توفيغدزيتش القادم من نادي عجمان.

ويسعى الجهاز الفني لـ«العميد» إلى استثمار فترة المعسكر في تجهيز الفريق، خصوصاً بعد استقطاب العديد من العناصر الجديدة، وشملت الثلاثي الأجنبي المكون من البرتغالي يوري ميديروس لاعب سبورتينغ براغا، والكولومبي كيفن أغوديلو قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي، والكونغولي سيدريك باكامبو هداف أولمبياكوس اليوناني، بجانب البرازيلي غوستافو إلكيس قادماً من الشارقة (لاعب مقيم)، ويوسف العامري من خورفكان، وحارس مرمى مصفوت محمد جمعة، ومحمد جمال اللاعب السابق لناديي العين والجزيرة.