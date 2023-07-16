4 تجارب للبطائح في معسكر النمسا

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي البطائح، اليوم، متجهة إلى النمسا، لإقامة المعسكر الخارجي، الممتد حتى التاسع من أغسطس المقبل، ويتضمن أربع تجارب ودية متدرجة المستوى، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ويرأس بعثة البطائح عضو مجلس الإدارة، ومشرف الفريق طارق الخمبشي، وتضم 25 لاعباً، بما فيهم الرباعي الأجنبي بعد تعاقد «الراقي» مع الكاميروني بيتروس بومال، والإيفواري ميليكي أورليتش، ولاعب الرأس الأخضر ديني بورغيس، بجانب التجديد للاعبه الكاميروني أناتول أبانج، ضمن تسع صفقات جديدة أبرمها البطائح أخيراً، ضمت أيضاً في تعاقداته على صعيد العناصر الوطنية، كلاً من لاعب العين والمنتخب سابقاً محمد أحمد، ومحمد راشد الحمادي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بني ياس، بجانب ثلاثي الوحدة إسماعيل الزعابي الذي لعب الموسم الماضي في الظفرة على سبيل الإعارة، وعبدالله الرفاعي في صفقة انتقال حر، وراشد مهير الكتبي، بالإضافة إلى أحمد الزيودي القادم من نادي خورفكان.

ويستهل البطائح تجاربه الودية في معسكر النمسا في 24 يوليو الجاري بلقاء فريق باد والترسدروف النمساوي، على أن يتبعه «الراقي» في 28 من هذا الشهر بلقاء الشارقة الذي يقيم معسكره في النمسا أيضاً، ومن ثم لقاء الأهلي القطري في الثالث من أغسطس المقبل، على أن يسدل الستار في 8 أغسطس عن تجاربه الودية في مباراة مع فريق محلي نمساوي لم يتحدد هويته بعد.

ودشن البطائح في الثامن من الشهر الجاري، مراحل إعداده للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الروماني ميريل رادوي، وسط تطلعات لـ«الراقي» في موسمه الثاني على التوالي بدوري (أدنوك) للمحترفين، تحقيق نتائج إيجابية، بعد موسم أول كان تاريخياً في المحترفين بإنهاء البطائح الموسم بالمركز 12 برصيد 21 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن دبا الفجيرة الذي هبط لدوري الدرجة الأولى برفقة الظفرة متذيل الترتيب برصيد 12 نقطة.