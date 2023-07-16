الشارقة يواجه ميزوكوفيسدي المجري ودياً

يخوض الشارقة اليوم مباراة ودية أمام فريق ميزوكوفيسدي المجري، ستكون الأولى للفريق الشرقاوي في إطار تحضيراته للموسم الكروي الجديد، وانطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الذي يستهله الفريق بلقاء نظيره اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى لدوري المحترفين.

ويسعى «الملك» للإعداد الجيد للموسم الجديد، وعزز صفوفه أخيراً بالمحترف التونسي فراس بالعربي قادماً من عجمان. ووفقاً لبرنامج المباريات الودية فإن الشارقة سيواجه كلاً من فريق فك كسيكسزيريدا الروماني غداً، والفيحاء السعودي 25 الجاري، والبطائح 28 الشهر ذاته، ثم الأهلي القطري 31 الجاري، فيما سيختتم الفريق مبارياته الودية في الثامن من الشهر المقبل بتجربة لم يتحدد طرفها على ملعبه في الشارقة.