"الأرجنتينية" الإماراتية و"أوليه" البحرينية إلى نهائي بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية

تأهل فريقا الأكاديمية الأرجنتينية وأوليه البحرينية الى نهائي فئتي 12 و14 سنة في النسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم.

في فئة 12 سنة، تغلب فريق الأكاديمية الأرجنتينية على فريق سفنتين فور الكويتية 3-2 في نصف النهائي، ونال اللاعب محمد عمر الشامسي من الاكاديمية الأرجنتينية لقب رجل المباراة، فيما فاز فريق أوليه البحرينية على فريق سمارت العمانية بركلات الترجيحية بركلات الجزاء الترجيح 3-1 (الوقت الأصلي صفر-صفر).

وفي فئة 14 سنة، فازت الاكاديمية الأرجنتينية على سمارت العمانية بهدفين ونال اللاعب حمزة مهند لقب رجل المباراة، وفاز فريق أكاديمية أوليه البحرينية على أكاديمية القصيم السعودية بثلاثية نظيفة، ونال اللاعب أحمد بن جميع من اوليه لقب رجل المباراة ليصبح نهائي فئة 14 سنة بينن الأرجنتينية واوليه اما مباريات الترضية وتحديد المراكز فقد فاز سفنتين فور الكويتية على المواهب الكويتية أيضا 7-صفر وفاز العطار على انوار الانبار في الديربي العراقي بثلاثية نظيفة.

وتختم مساء اليوم منافسات النسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم بإقامة المباريات النهائية وتحديد المركزين الثالث والرابع وتتويج الفائزين بالجوائز الفردية.