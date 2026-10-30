بعد توتر علاقته مع مانشستر يونايتد.. مارتينيز مطلوب في برشلونة

بات الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، مرشحاً لمغادرة الفريق في نهاية الموسم، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، واهتمام برشلونة بالتعاقد معه لتعزيز خط دفاعه، بحسب تقارير صحافية إسبانية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة وضع مارتينيز ضمن قائمة خياراته الدفاعية، إلى جانب مدافع إنتر ميلان الإيطالي أليساندرو باستوني، ولاعب ريال بيتيس ناثان، مستفيداً من حالة الغموض التي تحيط بمستقبل اللاعب الأرجنتيني.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر علاقة مارتينيز بإدارة مانشستر يونايتد، عقب انتقاده استراتيجية النادي في سوق الانتقالات، ومطالبته بضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة على أعلى المستويات.

ورغم اعتذار اللاعب لاحقاً عن تصريحاته، أكد المدرب مايكل كاريك أن الخلاف تمت معالجته داخلياً، وأن أجواء الفريق لا تشهد أي أزمة.

وينتهي عقد مارتينيز الصيف المقبل، مع امتلاك مانشستر يونايتد خيار التمديد عاماً إضافياً، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد يفتح الباب أمام رحيله، وسط اهتمام أندية إسبانية، أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد.