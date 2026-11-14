علم مصر يظهر في احتفالات بوكا جونيورز بلقب الدوري الموسمي الأرجنتيني

في احتفالات بوكا جونيورز بلقب الدوري الموسمي رفع المدرب المساعد المصري عمرو مختار علم مصر في قلب ملعب "لابومبونيرا" المعقل الشهير لبوكا أمام الجماهير الأكثر صخباً في العالم.

وبدأ مختار مسيرته مع بوكا جونيورز مساعداً للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في يوليو الماضي، ليحقق أول ألقابه مع الفريق.

بدأ مختار مسيرته لاعباً في صفوف إنبي المصري، قبل أن يخوض تجربتين في البرتغال داخل كل من جيل فيسنتي وفارينسي، لم يكتب له فيهما النجاح الكبير، لكنه تعلم اللغة البرتغالية.

عاد إلى مصر من بوابة الإسماعيلي في يوليو 2015، قبل أن يعود إلى تجربة حظه في الاحتراف الخارجي في لوفسين المونتنيغري ثم أولمبيا براغ التشيكي، ثم توكسون الأميركي لتنتهي مسيرته في 2019، متأثراً بإصابة في الرباط الصليبي.

في 2019، عاد عمرو مختار إلى مصر، ليعمل منسقاً في نادي بيراميدز تحت قيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، وعند غياب مترجم المدرب الفرنسي عمل مختار منسقاً ومترجماً معه.

وبعد إقالة المدرب الفرنسي تم تعيين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي قرب مختار منه نظراً لتقارب اللغة البرتغالية والإسبانية، ليعمل معه منسقاً ومترجماً ومساعداً.

وعمل مختار رفقة أروابارينا في تجاربه التدريبية كافة من بينها تدريبه لمنتخب الإمارات وصولاً إلى تجربة بوكا جونيورز التي لم تبدأ بشكل جيد، حيث استغرب العديد من الجماهير الأرجنتينية وجود مصري في الجهاز الفني للفريق.

ولكن بعد تحقيق اللقب أصبح لقبه "الفرعون" بين جماهير الفريق.