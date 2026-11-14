المصنفون الأوائل يتأهلون لربع نهائي «إعمار دبي بريمير بادل»

حجز الإسباني خوان ليبرون، والأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر مقعديهما في ربع نهائي بطولة «إعمار دبي بريمير بادل P1»، المقامة في مجمع حمدان الرياضي.

وتغلب المصنفان أولاً ليبرون وأوغسبورغر على الإسباني فيكتور رويز والأرجنتيني فاكوندو لوبيز بمجموعتين متتاليتين 6-2 و6-4، فيما تأهل للدور نفسه المصنفان سابعاً خيرونيمو غونزاليس ولوكاس كامبا غنولو، والمصنفان ثالثاً فرانكو ستوباشوك وخون سانز.

وشهدت المنافسات مفاجأة كبيرة بخروج المصنفين خامساً ميغيل يانغواس وخورخي نييتو رويز، وصاحبي التصنيف السادس خافيير ليال وفرانسيسكو غيريرو. في منافسات السيدات، واصلت المصنفتان الأوليان جيما ترياي وديلفينا بريا سينيسي مشوارهما نحو اللقب، فيما شهد الدور خروج المصنفتين خامساً صوفيا أراوخو ومارتا أورتيغا غاليغو.