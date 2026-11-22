تعرض قائد بوكا جونيورز الأرجنتيني، لياندرو باريديس، لحالة إغماء مفاجئة خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة «دي سبورتس»، في ممر الملعب، عقب فوز فريقه بكأس سود أميريكانا على حساب أتلتيكو مينيرو البرازيلي 2-0، في مشهد أثار القلق على سلامته، ما استدعى تدخلاً سريعاً من الطاقم الطبي.

إغماء على الهواء.. باريديس يفقد وعيه عقب تتويج فريقه بوكا جونيورز بلقب كأس سود أمريكانا #الشارقة_الرياضية https://t.co/Oz9rDP19Mn — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 22, 2026

وأظهرت لقطات متداولة سقوط اللاعب أرضاً أثناء حديثه، وسط حالة من الارتباك، قبل أن يستعيد وعيه سريعاً ويتلقى الرعاية اللازمة.

وأكدت التقارير أن باريديس بحالة جيدة ومستقرة، ولم يتعرض لمضاعفات خطيرة، وغادر المكان بمفرده بعد الاطمئنان على سلامته.