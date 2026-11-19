حسم ريال مدريد خطته بشأن استعادة الأرجنتيني نيكو باز، نجم كومو الإيطالي، خلال الصيف المقبل، مستفيداً من بند إعادة الشراء المتفق عليه مع النادي الإيطالي، وفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق يمنح ريال مدريد حق استعادة اللاعب، البالغ 22 عاماً، بشكل أحادي في صيف 2027، بعد الاتفاق على استمراره مع كومو خلال الموسم الحالي 2026-2027. ويُعد باز أحد أبرز المواهب الأرجنتينية الصاعدة، والمرشح لخلافة ليونيل ميسي في ارتداء القميص رقم 10 مع «التانغو».