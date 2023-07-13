خيول الإمارات تواجه النخبة في افتتاح مهرجان «جولاي كب» البريطاني

تتجه أنظار عشاق الخيل اليوم إلى مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، في افتتاح مهرجان «جولاي كب» الممتد حتى بعد غدٍ، في محفل يضم 21 من أقوى الأشواط، ينافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويتضمن اليوم الافتتاحي سبعة أشواط، اثنان منها خصصت لخيول «جروب2»، يقابلها شوط وحيد لخيول «جروب3»، ومثله للمهرات من عمر السنتين، وآخر لفئة «القوائم»، وشوطان ضمن فئة «هانديكاب».

ويحظى المهرجان في نسخته لعام 2023 بمشاركة قوية لخيول الإمارات، موزعة على أيامه الثلاثة، بدايةً من اليوم الأول الذي يسجل وجود 11 جواداً لملاك إماراتيين.

وتستهل المشاركات الإماراتية مع الجواد «كاسيل واي» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والمنافسة على لقب الشوط الافتتاحي «بحرين تروفي ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2600 متر عشبي، ويطمح من خلاله الشعار «الأزرق» لاستعادة اللقب المتوج به نجم الفريق «يبير» في نسخة 2021.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع والرئيس «برينس أوف ويلز ستيكس»، لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 2400 متر عشبي، ويدفع فيه فريق «غودولفين» والمدرب شارلي آبلبي، بكل من «أديار» و«غلوبال ستورم»، للدفاع عن لقب «الشعار الأزرق» الشهير الذي توج به الموسم الماضي مع نجمه «يبير».

وتبرز حظوظ «أديار» للظفر بلقب «برينس أوف ويلز»، في عودته إلى مسافته المفضلة، وسبق أن حقق عليها الفوز في سباقين للفئة الأولى «جروب1» في 2021، بانتصاره بلقبي «الديربي الإنجليزي» و«كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس».

ويسرج آبلبي أيضاً الجواد «غلوبال ستورم» في محاولته الثانية في «برينس أوف ويلز»، بعد أن حل ثالثاً في نسخة العام الماضي، وتستند حظوظ الجواد المنحدر من نسل الفحل «نايت أوف ثندر» لتحقيقه انتصاراً على صعيد سباقات الفئة الثانية، بفوزه مارس الماضي بلقب «دبي سيتي أوف غولد» في أمسية «سوبر ساترداي» في ميدان بدبي.

وتعول الآمال الإماراتية للظفر بلقب الشوط الرئيس على الجواد «إصرار» بشعار «شادويل»، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، بعد أن استهل موسمه الحالي بتحقيقه مركز الوصافة في مناسبتين، جاءت أولهما في سباق للفئة الثالثة «جروب 3» مايو الماضي، على مسافة 2400 متر، واتبعت بمركز ثانٍ يونيو الماضي، وإنما على مسافة أطول بلغت 2800 متر.

«امبريال إمبرور» و«إيمبستو» ينشدان لقب «سير هنري سيل ستيكس»

ينشد المهران غير المهزومين «امبريال إمبرور» بشعار «غودولفين»، و«إيمبستو» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الحفاظ على سجلهما الخالي من الهزائم، وتحقيق كل منهما الانتصار الثالث على التوالي، حين يطلبان لقب سباق «هنري سيل ستيكس»، الذي يجري في الشوط السادس لمسافة 1600 متر عشبي، والمخصص لخيول فئة «القوائم».

وأظهر «امبريال إمبرور»، بإشراف مدربه شارلي آبلبي، موهبته في أول ظهور له بعالم السباقات، بفوزه على مسار «راولي مايل» في «نيوماركت»، قبل أن يفتتح ابن الفحل «دباوي» موسمه الحالي بأداء يبعث على الإعجاب، بفوزه الشهر الماضي في سباق ضمن «جولاي كروس» التي أقيمت على ذات المضمار والمسافة.

بدوره، حقق «إيمبستو»، بإشراف المدرب روجير فاريان، في افتتاح مشاركاته هذا الموسم، انتصارين على ذات مسافة 1600 متر، بعد أداء لافت مايو الماضي، والفوز بفارق ستة أطول عن أقرب منافسيه في ظهوره الأول بعالم السباقات، واتبعها الشهر الماضي بالتغلب على 12 من منافسيه نحو الفوز بلقب سباق مضمار «داونكستر».

• المهرجان في نسخته لعام 2023 يسجل وجود 11 جواداً لملاك إماراتيين.