مؤنس دبور ينضم إلى معسكر شباب الأهلي في صربيا

وصل اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى صربيا، لينضم إلى معسكر شباب الأهلي، إذ شارك في تدريب الفريق، أمس، استعداداً للموسم الجديد، بعدما توصل «فرسان دبي» إلى اتفاق نهائي مع لاعب هوفنهايم الألماني لينضم اللاعب إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووافق «فرسان دبي» على كل الشروط الشخصية الخاصة باللاعب لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، إذ من المقرر أن يعلن النادي التعاقد بشكل رسمي عقب اجتياز دبور الفحص الطبي.

من جهته، وافق هوفنهايم على رحيل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، خصوصاً أنه خارج حسابات الجهاز الفني للفريق، إلى جانب أن عقده ينتهي في يونيو 2024، ما يسمح له بالتفاوض مع أي فريق مجاناً في يناير المقبل.