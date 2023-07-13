عبدالله سلطان.. أكبر صفقات أندية المحترفين سناً ولا يفكر في الاعتزال

قال الحارس المخضرم عبدالله سلطان، صاحب الـ37 عاماً، وهو أكبر اللاعبين عمراً في الانتقالات الصيفية حتى الآن، إنه لا يفكر في الاعتزال قريباً، وأن كل ما يشغل تفكيره في الوقت الحالي هو العمل على تقديم أفضل ما لديه مع «السماوي»، وأن يكون على قدر الثقة التي حصل عليها من إدارة النادي، والتي أظهرت تعاملاً احترافياً معه خلال المفاوضات.

وأكد سلطان لـ«الإمارات اليوم» أنه التحق بمعسكر الفريق الخارجي المقام حالياً في المجر تحضيراً للموسم الكروي الجديد، وأنه ظل منذ نهاية الموسم الماضي محافظاً على لياقته البدنية من خلال إجراء التدريبات، حتى خلال العطلة الصيفية التي قضى بعضاً منها في مصر وأوروبا.

وأوضح الوافد الجديد أنه ليست لديه أي نوايا للاعتزال قريباً، وقال: «التحقت بصفوف بني ياس وكلي رغبة في أن أكون ضمن قائمة الفريق التي تستطيع أن تحقق طموحات الجماهير، وبالنسبة لي مشواري في الملاعب لايزال مستمراً، وأنا الآن أخوض تحدياً جديداً، وليست لديّ أي فكرة للاعتزال، بل لازلت أملك الرغبة في الاستمرار فترة أطول».

وعبدالله سلطان هو خامس أكبر اللاعبين المخضرمين النشطين حالياً في دوري المحترفين، والذين يتقدمهم عميد الكرة الإماراتية لاعب فريق الوحدة إسماعيل مطر، الذي بلغ الـ40 عاماً، إلى جانب حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر، صاحب الـ39 عاماً، بينما يبلغ ثنائي «فرسان دبي» وليد عباس ويوسف جابر 38 عاماً.

وستكون محطة بني ياس هي الخامسة في مسيرة عبدالله سلطان الرياضية، التي انطلقت من فريق العين، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى صفوف الظفرة في 2013، وخاض الحارس تجربة قصيرة مع عجمان على سبيل الإعارة في 2018، كما لعب لنادي دبا على سبيل الإعارة أيضاً، قبل أن يعود إلى صفوف الظفرة مجدداً، فيما انتقل الأسبوع الماضي إلى ملعب «الشامخة».

وأكد الحارس المخضرم أن المحطات السابقة في مسيرته الرياضية استفاد منها، وأنه ستكون خير معين له في مشواره الجديد مع فريق بني ياس، مشيراً إلى أنه مرت عليه مواسم صعبة للغاية، لكنه أشار إلى أنها طبيعة كرة القدم، وأنه استفاد من الدروس، وسيعمل على أن تساعده في مشواره الجديد.

وأكد عبدالله سلطان أنه انتقل إلى بني ياس لأن لديه طموحات يرغب في تحقيقها، وأنها طموحات «السماوي» نفسها، واختتم: «لدي طموحات مع فريقي الجديد، أتطلع للفوز معهم ببطولة، وأن يكون الفريق دائماً في المراكز المقدمة».

على جانب آخر، واصل فريق بني ياس تدريباته الصباحية والمسائية ضمن معسكره الخارجي الذي يقيمه في المجر، والذي سيخوض خلاله خمس مباريات ودية، يبدأها الأسبوع المقبل، على أن يستمر المعسكر حتى نهاية الشهر الجاري، قبل تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التحضيري بإقامة تجمع داخلي يشهد خوض بعض من اللقاءات التجريبية.