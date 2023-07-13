سيدات المغرب على موعد تاريخي مع كأس العالم لكرة القدم

بعد دخولهن تاريخ كرة القدم النسائية العربية في القارة السمراء باعتبارهن أول منتخب يبلغ نهائيات كأس العالم، تمنّي سيدات المغرب النفس بترك بصمة تاريخية في العرس العالمي المقرر في أستراليا ونيوزيلندا بين الـ20 من يوليو والـ20 من أغسطس.

متسلحات بإنجازهن على أرضهن في نهائيات كأس أمم إفريقيا العام الماضي عندما بلغن المباراة النهائية وخسرن أمام جنوب إفريقيا، وتأهلن إلى أولمبياد باريس 2024، وبإنجازي منتخب الرجال المتمثل في بلوغ نصف نهائي مونديال قطر أواخر العام الماضي، والمنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً السبت الماضي، تدخل لبؤات الأطلس نهائيات كأس العالم وهدفهن السير على الخطى ذاتها، وتشريف الكرة المغربية في أول مشاركة في المونديال.

تشرح لاعبة الوسط المهاجمة في نادي سان مالو الفرنسي سلمى أماني (32 عاماً) في تصريحات صحافية: «أجواء التحضيرات تمرّ في ظروف جيدة جداً واللاعبات في كامل الجاهزية. ليس هناك أي ضغط علينا فنحن لاعبات محترفات نعرف مثل هذه الأجواء، وسنعمل على السير على خطى باقي المنتخبات الوطنية التي حققت الكثير من الإنجازات، وهذا ما نسعى إليه في مشاركتنا في المونديال».

واستعد المنتخب المغربي بقيادة مدربه الفرنسي رينالد بيدروس للمونديال بمعسكر في النمسا، وخاض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويسرا انتهتا بالتعادل السلبي، قبل السفر إلى استراليا، حيث يخوض ودية أخيرة في ملبورن ضد جامايكا، قبل بدء المنافسات ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

ويعوّل المغرب على عموده الفقري المشكّل من اللاعبات المحليات، خصوصاً فريق الجيش الملكي المسيطر على اللقب المحلي في الأعوام الأخيرة، وبالتالي فإن الانسجام سيكون كبيراً بين اللاعبات حسب مهاجمة الفريق العسكري سناء مسودي، التي أضافت أن «اللاعبات المحترفات خارج المغرب لن يجدن صعوبة في الاندماج، فهذه مجموعتهن وبيتنا جميعاً ونحاول التحدث إليهن باللغات التي يتقنّها سواء الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية، ونحاول التأقلم معهن ونوصل إليهن المعلومة».

وقالت حارسة المرمى خديجة الرميشي إن الأجواء التي مرّ فيها المعسكر كانت جيدة، مضيفة: «قضينا فترة جد مهمة من الاستعداد بدليل أن معنويات كل اللاعبات مرتفعة، نحن نعرف ما ينتظرنا هناك، وكذا المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام انتظارات الجمهور المغربي».

وتابعت: «نريد تشريف الكرة المغربية في المنافسة العالمية، نحن نضع ذلك في اعتبارنا في التدريبات، حيث نبذل جهودنا لتحقيق هدفنا».

من جانبها قالت قائدة المنتخب غزلان الشباك: «سنسافر إلى أستراليا لدخول المرحلة الأخيرة من الاستعداد، لقد استفدنا كثيراً من المباراتين الوديتين، وسنواصل جهودنا لأنه يتعيّن علينا أن نكون في قمة جاهزيتنا، من أجل تشريف الكرتين المغربية والعربية أيضاً».

وقال المدرب بيدروس في مؤتمر صحافي: «يجب أن نكون مستعدين لخوض المباراة الأولى ضد ألمانيا، وفي كل الأحوال طموحاتنا هي أن نكون جاهزين للمباراة الأولى وبذل كل ما في وسعنا من أجل بلوغ ثمن النهائي».

وأكد بيدروس أن «ما حققه المغرب في مونديال 2022 له تأثير كبير جداً في منتخب السيدات، وأعتقد أنه يجب علينا الاستفادة من الأمثلة الجيدة المحيطة بنا، والمثل الأفضل هو ما فعله الرجال في قطر بفضل التفاني والتضامن والعمل والروح واللعب الجماعي. يجب أن نبلغ اللاعبات بأننا بحاجة إلى ذلك أيضاً، من أجل تقديم بطولة كبيرة في أستراليا ونيوزيلندا».