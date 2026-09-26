مواجهة مفصلية بين الكويت والعراق.. والسعودية للتأهل أمام عمان

يخوض المنتخبان الكويتي والعراقي مواجهة مفصلية اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27»، فيما تبحث السعودية عن فوز ثانٍ أمام عمان لحجز مقعدها في نصف النهائي.

ويدخل العراق المباراة التي تقام في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بأفضلية نقطة واحدة نالها من تعادله أمام عُمان في الجولة الأولى، في حين خسرت الكويت مباراتها الافتتاحية أمام السعودية.

ويملك العراق والكويت تاريخاً حافلاً بالمواجهات في كأس الخليج، إذ التقى المنتخبان 11 مرة، فاز العراق في أربع منها والكويت في ثلاث، فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل.

واتسمت مواجهات المنتخبين دائماً بالندية، وكان آخرها في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وانتهت بالتعادل 2-2 في بغداد في مارس 2025.

ويبحث المنتخب الكويتي عن التعويض بعد خسارته أمام السعودية، في وقت يواصل فيه مدربه البرتغالي هيليو سوزا بناء منتخب يعتمد على عناصر شابة، مع السعي إلى خفض معدل أعمار التشكيلة إلى ما دون 26 عاماً من دون التخلي عن عناصر الخبرة.

وسيكون سوزا أمام اختبار مختلف أمام العراق، بعدما كشفت مواجهة السعودية حاجة «الأزرق» إلى تحسين الخروج بالكرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

وسيبحث المدرب البرتغالي عن الاستفادة بصورة أكبر من سرعات لاعبيه في الخط الأمامي، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي، خصوصاً أن المنتخب العراقي أظهر قدرة على التقدم الهجومي في بداية مباراته أمام عُمان.

في المقابل، ذكر المدرب الأسترالي للعراق غراهام أرنولد، قبيل الحصة التدريبية التي جرت بعد مباراة عُمان، أن «منتخب العراق كان يستحق الخروج بنتيجة كبيرة نظراً للأفضلية الميدانية وفرص التسجيل التي أهدرت».

وأضاف: «غياب اللمسة الأخيرة كانت العائق الوحيد والحقيقي أمام كم الفرص التي لم تستغل».

واعتبر الأسترالي أن «غياب المحترفين (في الخارج) عن مباراة عُمان جاء بسبب التحاقهم المتأخر بصفوف تشكيلة المنتخب، فيما منحنا الفرصة للاعبي الدوري المحلي كونهم أكثر تكيّفاً على درجات الرطوبة والطقس في المنطقة».

السعودية - عمان

وعلى ملعب الإنماء في جدة، يتطلع المنتخب السعودي إلى مواصلة تفوّقه التاريخي على نظيره العماني، بعد فوزه في 18 من 26 لقاء سابقاً في مختلف المواجهات، مقابل 4 انتصارات فقط لعمان.

واعتبر المدرب اليوناني للسعودية يورغوس دونيس، أن من «أولوياتي منح اللاعبين الثقة والهدوء في المنتخب، ويمكنهم اكتساب ذلك مباراة بعد أخرى».

ومن المتوقّع أن يجري المدرب الذي خرج مع السعودية من دور المجموعات في مونديال 2026 بعض التعديلات على التشكيلة الفائزة على الكويت، علماً أن فريقه خسر خدمات الحارس نواف العقيدي بسبب الإصابة.

ولم يشارك اللاعب محمد القحطاني في الحصة التدريبية نظراً لشعوره بآلام في البطن.

وقال المدرب المغربي لعمان طارق السكتيوي بعد التعادل مع العراق: «من الأشياء التي أريد أن أغيّرها في العقلية لدى اللاعبين هي أن ندخل كل مباراة من أجل الانتصار»، مضيفاً: «المنتخب لايزال في حالة بناء».

ويضم عمان مجموعة من الأسماء المميزة، مثل إبراهيم المخيني وأحمد الكعبي وحارب السعدي وجميل اليحمدي وعصام الصبحي وناصر الرواحي.

. العراق والكويت التقيا 11 مرة.. فاز «أسود الرافدين» 4 مرات و«الأزرق» 3 مقابل 4 تعادلات.